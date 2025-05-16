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整合醫療資源銜接長照 慈濟醫院李孟蓉獲長照服務貢獻獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市衛生局今天於彭園新板館舉辦「第二屆新北市長照卓越獎頒獎典禮」，表揚對長照服務領域有卓越貢獻的團體與人員。記者江婉儀／攝影
新北市衛生局今天於彭園新板館舉辦「第二屆新北市長照卓越獎頒獎典禮」，表揚對長照服務領域有卓越貢獻的團體與人員。記者江婉儀／攝影

為迎接「超高齡社會」的挑戰，新北持續強化長照服務體系，衛生局今天於彭園新板館舉辦「第二屆新北市長照卓越獎頒獎典禮」，表揚對長照服務領域有卓越貢獻的團體與人員，感謝其對長者照護工作的無私奉獻與專業精神。

榮獲本屆「長照服務貢獻獎」的台北慈濟醫院社區暨長照服務部副主任李孟蓉，推動整合慈濟醫院醫療及長照導入出院準備銜接長照制度，提升出院後在地安養的品質，除親力親為外，李孟蓉熱心教學，帶領後進加入長照團隊，並有更多服務的優質人員，協助照顧者家庭減壓、重建信心。

來自烏來的照服員斗佈，投入長照工作逾12年，曾有一位長者因多年熱水器損壞，冬日無法沐浴，居住環境堆滿雜物。斗佈不忍長者受凍與孤立，主動串聯社區、教會與在地資源，協調提供免費湯屋，讓長者每周安心洗澡，也找回生活尊嚴。

新北市衛生局照顧管理專員彭兆宇，多年來走訪無數家庭，協助每一位面臨照顧困境的民眾。有一位被公司解雇的女性照顧失智母親，彭兆宇在家訪時，敏銳且細心的觀察，了解到其家庭陷入困境，及時協助她申請電動床輔具、急難救助與喘息服務，幫助母女穩定生活。

衛生局長陳潤秋表示，新北市已有超過1萬4000名長照人員，長照特約服務單位近1000家，提供失能者專業、在地化的長照服務。衛生局提醒，若家中有失能或失智長者需申請長照服務，歡迎撥打免費長照專線「1966」，將由長期照顧管理中心專人協助申請評估，提供最適切的照顧資源，協助家庭減輕照護負擔。

新北市衛生局照顧管理專員彭兆宇，多年來走訪無數家庭，協助每一位面臨照顧困境的民眾。記者江婉儀／攝影
新北市衛生局照顧管理專員彭兆宇，多年來走訪無數家庭，協助每一位面臨照顧困境的民眾。記者江婉儀／攝影
台北慈濟醫院社區暨長照服務部副主任李孟蓉，推動整合慈濟醫院醫療及長照導入出院準備銜接長照制度。記者江婉儀／攝影
台北慈濟醫院社區暨長照服務部副主任李孟蓉，推動整合慈濟醫院醫療及長照導入出院準備銜接長照制度。記者江婉儀／攝影

慈濟 衛生局 長照

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