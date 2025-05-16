華信飛金門航班「機械因素」急返高雄 另派航機載旅客

華信航空AE301班機原定今天上午7時20分從高雄小港機場飛往金門，疑因機械故障，起飛後沒多久就折返維修。媒體報導，從機上乘客所攝畫面可見，螺旋槳後方的「引擎整流罩」部分掀起。

華信航空證實，今天AE301高雄飛往金門的班機，起飛後因機械因素，組員基於安全考量回航，續依標準作業程序處理。

華信表示，已另外安排其他航機於上午9時50分順利飛抵金門，造成旅客不便之處，敬請見諒。