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今臭氧空氣汙染 鄭明典提醒1地注意：長時間暴露仍有害
前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出臭氧空氣汙染指標的空氣品質目前情況，他表示，今天東南風環境，根據臭氧空氣汙染指標不算特別嚴重，但是長時間暴露在這樣的濃度下仍是有害。東南風環境，臭氧分布和昨天不同，尤其台北盆地內比較容易有汙染物累積。
環境部說，環境風場為東南風，受地形影響雲嘉南以北擴散條件較差，易有汙染物累積。環境部提醒新北（樹林）地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
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