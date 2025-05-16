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菇類放冷藏還是冷凍比較好？營養師建議最佳保存方法：更美味

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師建議除了一般香菇乾燥保存就好以外，鴻喜菇、秀珍菇、杏鮑菇、金針菇等菇類則是冷凍比較好，這樣料理會更加美味。聯合報系資料照片／記者陳立凱攝影
營養師建議除了一般香菇乾燥保存就好以外，鴻喜菇、秀珍菇、杏鮑菇、金針菇等菇類則是冷凍比較好，這樣料理會更加美味。聯合報系資料照片／記者陳立凱攝影

菇類所含的營養豐富，是許多家庭餐桌上常見的佳餚，但買回來後該放冰箱冷藏還是冷凍比較好？營養師黃品瑄透露一般的香菇乾燥保存就好，但鴻喜菇、秀珍菇、杏鮑菇、金針菇則是放冷凍，這樣料理後反而更加好吃。

營養師黃品瑄透過影片表示，菇類其實應該要放冷凍，因為冷凍之後，菇類的細胞壁會被破壞，當中的鮮味物質「鳥苷酸」就會釋出，在料理後就會變得更加美味。她提醒如果菇類短時間吃不完的話，可以直接冷凍保存，但最好還是一個月內食用完畢，才是最新鮮的。

黃品瑄說像鴻喜菇、秀珍菇、杏鮑菇、金針菇都很適合放冷凍，但一般常見的香菇則是乾燥保存最適合。

日本冷凍食品公司「ニチレイフーズ」也曾發文證實，菇類冷凍後會破壞細胞壁，可以增強其風味，香氣也更濃郁。內文也提醒菇類菇類基本上不用洗，也千萬不要碰水，因為水分會導致菇類腐敗和異味，因此如果有水分，在冷凍之前要盡快擦乾淨，再放入冰箱保存。

冰箱 營養師 香菇

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