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華信班機起飛疑「螺旋槳板金掀起」 緊急返航小港機場
華信航空AE301高雄飛往金門航班，今日上午7點20分起飛後，有機上乘客發現連結螺旋槳的整塊板金疑似掀起，班機緊急返回小港機場，華信航空回應，因機械原因組員基於安全考量返航，機上旅客共70人，後續安排另一航班重飛，已於上午9點50分抵達金門，目前航機正依標準作業程序檢修中。
該名乘客在Threads指自己「搭到變形金剛」，稱當時起飛沒多久，機身就出現不自然的咚咚聲響，且機身一直搖晃，他往外一看竟發現連結螺旋槳的整塊板金掀起，「最可怕的是，空服員什麼都沒講，但眼神驚恐！」還有其他乘客把神像拿出來祈禱、唸佛號，所幸最後成功返航高雄小港機場，「落地那瞬間真的好感動，阿彌陀佛！」
華信航空回應，因機械原因組員基於安全考量返航，機上旅客共70人，後續安排另一航班重飛，已於上午9點50分抵達金門，目前航機正依標準作業程序檢修中。
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