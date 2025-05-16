華信班機高雄飛金門驚魂 起飛傳異響板金掀起...照片曝光

華信航空今日上午一架AE301從高雄飛往金門班機，於7時20分自小港機場準時起飛，途中疑似發生機械故障，引擎罩脫落的恐怖意外，有乘客PO文形容自己「搭到變形金剛」，整架飛機身劇烈搖晃，航機緊急返航，所幸最終安全降落高雄，機上70名旅客驚魂未定，但全數平安。

有乘客在社群平台Threads發文，形容自己「搭到變形金剛」，還原飛行過程中驚悚場面，她表示，飛機起飛不久即傳出不明「咚咚咚」聲響，整架飛機不斷震動，她往窗外一看，竟然驚悚看見連接螺旋槳的外部板金掀起，現場乘客驚呼連連，畫面駭人。

這名乘客在發文中表示，「最可怕的是，空服員什麼都沒說，但眼神超驚恐！」乘客回憶當下機艙氣氛緊繃，有人甚至從行李中取出整尊廣澤尊王神像，虔誠祈禱，機艙內更不斷響起唸佛聲，氣氛宛如空中災難片。

據了解，所幸機組員發現後，冷靜應對，連忙通報機長，飛機在7點40分順利折返高雄小港機場。旅客落地後無不鬆一口氣，有人感動落淚直呼：「阿彌陀佛！落地那瞬間真的超感動！」

華信航空表示，今日AE301高雄飛往金門的班機，起飛後因機械因素，組員基於安全考量回航，續依標準作業程序處理，稍後已另外安排其他航機於9點50分順利飛抵金門，造成旅客不便深感抱歉。