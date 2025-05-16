高雄日航酒店「東港黑鮪魚祭」 老饕垂涎三尺反應熱烈

高雄日航酒店舉辦「東港黑鮪魚祭」，新鮮美味令老饕圈垂涎三尺，市場吸睛反應熱烈。

高雄日航酒店總經理福元雅彥指出，第一次在台北品嚐到東港黑鮪魚就驚為天人，真是人間美味，今年特別選用183公斤的黑鮪魚與客人分享，在全日餐廳鮪魚祭特色料理無限量供應。

16日「東港黑鮪魚祭」開幕活動由飛翔日本料理總料理長瀨戶本秀人與壽司長長瀨剛聯手，親自操刀演示屏東東港直送頂級黑鮪魚解體秀。