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高雄日航酒店「東港黑鮪魚祭」 老饕垂涎三尺反應熱烈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄日航酒店「東港黑鮪魚祭」，老饕吸睛反應熱烈。記者林政鋒攝影
高雄日航酒店「東港黑鮪魚祭」，老饕吸睛反應熱烈。記者林政鋒攝影

高雄日航酒店舉辦「東港黑鮪魚祭」，新鮮美味令老饕圈垂涎三尺，市場吸睛反應熱烈。

高雄日航酒店總經理福元雅彥指出，第一次在台北品嚐到東港黑鮪魚就驚為天人，真是人間美味，今年特別選用183公斤的黑鮪魚與客人分享，在全日餐廳鮪魚祭特色料理無限量供應。

16日「東港黑鮪魚祭」開幕活動由飛翔日本料理總料理長瀨戶本秀人與壽司長長瀨剛聯手，親自操刀演示屏東東港直送頂級黑鮪魚解體秀。

高雄日航酒店行銷經理蘇軒表示，酒店集結館內日本料理「飛翔」、「桃泉」中餐廳與全日餐廳，設計多道特色黑鮪魚饗宴，各式日本料理各式鮪魚佳餚，到趣味「鮪魚造型甜點」和經典「東港海鮮飯湯」，為賓客打造一場從產地到餐桌的五感饗宴。

高雄日航酒店「東港黑鮪魚祭」，老饕吸睛反應熱烈。記者林政鋒攝影
高雄日航酒店「東港黑鮪魚祭」，老饕吸睛反應熱烈。記者林政鋒攝影
高雄日航酒店「東港黑鮪魚祭」，老饕吸睛反應熱烈。記者林政鋒攝影
高雄日航酒店「東港黑鮪魚祭」，老饕吸睛反應熱烈。記者林政鋒攝影

日本 東港 黑鮪魚

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