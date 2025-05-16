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與輝達、鴻海當AI夥伴 氣象署加入台灣算力聯盟 發展更高效防災系統

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣算力聯盟成立，圖為核心成員大合照。左起依序為交通部中央氣象署、鴻海科技集團、輝達、緯謙科技、國家高速運算中心、AMD、友崴超級運算。圖／中央氣象署提供
台灣算力聯盟成立，圖為核心成員大合照。左起依序為交通部中央氣象署、鴻海科技集團、輝達、緯謙科技、國家高速運算中心、AMD、友崴超級運算。圖／中央氣象署提供

交通部中央氣象署今天宣布，為應對全球算力競爭日益加劇的趨勢，正式成為「台灣算力聯盟」成員之一。氣象署表示，加入台灣算力聯盟，能夠與其他高速運算電腦領先企業進行資源與技術的共享，並透過聯盟平台深化跨領域合作。氣象署將利用高效能的運算能力發展更為精確且即時的氣象預測系統，並在氣象防災、氣候變遷等領域中，推動創新應用，提升台灣的防災應變能力。

氣象署說，與多家AI運算領先企業及機構攜手，推動台灣算力及人工智慧（AI）應用之科技發展。該聯盟旨在提升我國在全球算力競爭中之影響力，加速台灣在數據運算、AI技術及相關應用領域的創新。作為聯盟的重要成員之一，氣象署將積極運用先進的高速運算電腦算力與AI氣象測報技術，提升氣象預測的精度與時效性，並協助發展更高效的防災系統，為台灣提供更強大的氣象服務資訊。

「台灣算力聯盟」匯聚氣象署、國家高速網路與計算中心、AMD、友崴超級運算、緯謙科技、輝達鴻海科技集團等業界領先的技術單位，致力於推動算力基礎設施的發展與AI技術的應用創新。

氣象署說，氣象署將在聯盟中發揮其專業領域優勢，促進氣象數據的智慧化應用與技術突破，並藉此機會深化與業界的合作，共同打造符合未來需求的氣象科技生態。

氣象署表示，透由台灣算力聯盟的成立，將可結合行政院核定氣象署執行的「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，建置新竹氣象科技園區，興建高速運算電腦機房，並結合原新竹氣象站氣象觀測及氣象科學教育功能，強化高速運算電腦計算效能，發展新世代AI氣象預測模式及培育本土人才，不僅能提升我國氣象技術的發展，亦可助力整體國家在全球算力競爭中的定位，為台灣的氣象服務與防災應用提供更佳的氣象測報數據與氣象科學技術，並進一步增強台灣在國際社會中的科技影響力。

氣象署 輝達 鴻海

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