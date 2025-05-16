影／她吃減肥藥控制體重反失控 靠達文西減重手術甩肉15公斤

達文西減重代謝性手術去年納入健保給付，助肥胖族成功減重甩肉，高雄榮總追蹤發現，病患術後平均每月減少2至3公斤，復胖機率也低。58歲呂小姐去年底接受達文西減重手術，5個月瘦下15公斤，改變飲食、增加運動，體重持續下降中。

58歲擔任護理師的呂小姐，因工作繁忙、壓力大，常暴飲暴食，都靠減肥藥控制體重，坊間減肥成藥、中西醫減重藥輪流吃，身體如溜溜球效應，反覆復胖，去年她的身體大反撲，突然2個月內暴增近20公斤，胖到93公斤，BMI達到39，被診斷出病態性肥胖。

呂小姐說，去年不明原因食慾大增，因體重太重，走不動路，到醫院做健康檢查，結果報告一排紅字，除了嚴重糖尿病，糖化血色素達8.7，肝指數也異常，還有高血壓、高血脂。

去年12月底，她在高雄榮總接受達文西胃減重手術，在肚臍旁開了1至1.5公分傷口做胃繞道手術，住院4天後出院，術後她食量明顯降低，原本每餐吃2碗飯，現在半碗就飽了，也聽從醫囑持續運動，重拾最愛的跑馬拉松，5個月體重從93公斤降到79公斤；被問到理想的體重多少？她笑說，找回健康就好。

高榮代謝減重外科主任陳盛世表示，達文西減重手術去年納入健保，主要在幫助肥胖者解決代謝性疾病，達文西優點多，傷口小、復原快、併發症少，愈來愈多人選擇動手術做減重，呂小姐已是第8位接受達文西減重病人，追蹤也發現，病患平均每月可瘦2至3公斤，都在健康安全範圍內，避免快速減重，增加復胖機率。