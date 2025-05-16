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打造全民有感健康呼吸 環境部空污白皮書曝2030目標

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
環境部《空氣品質政策白皮書》發表記者會合影。記者胡順惠攝
環境部《空氣品質政策白皮書》發表記者會合影。記者胡順惠攝

環境部16日發表《空氣品質政策白皮書》，首度廣納民間與專家共570則建言，彙整出42項政策議題、62項具體工作項目，設定2030年PM2.5年平均濃度降至10微克、2035年進一步降至8微克的目標。環境部部長彭啟明強調，這不只是空污治理的再進化，更是邁向全民健康、有感呼吸的具體行動藍圖。

環境部指出，這本白皮書歷時6個月籌備，經歷「許願池、公民咖啡館、專家平台、科技論壇」四階段對話與凝聚，廣泛吸納民眾與學界聲音。白皮書內容聚焦「促進全民健康」、「精進重點污染源改善」、「淨零減污共利」、「科技應用與公民參與」四大核心章節，全面回應社會對空品改善的期待與挑戰。

其中，民眾最關心的污染議題為交通汙染、工業異味與偷排、民生逸散源（如露天燃燒），白皮書也針對這些問題提出行動對策，包括推動運具電動化、限制高污染車輛進入特定區域、強化異味管制與違規查緝等。此外，也將室內空氣品質納入政策範疇，特別重視兒童與敏感族群的空氣權，體現從「環境改善」走向「健康導向」的政策轉型。

彭啟明在記者會上親自分享氣喘經驗，坦言即使空氣品質數據顯示逐年改善，生活中仍可能因為瓦斯爐開啟、居家黴菌、街道臭氧等引發過敏。他強調，這次白皮書正是從「如何讓民眾真正有感」出發，結合科學基礎與公民參與，打造貼近人民需求的空氣政策，「從過去單向治理走向全民參與，我們不只是以數字為目標，而是讓每個人能感受到呼吸的安心。」

大氣環境司司長黃偉鳴則指出，台灣自2012年開始正式監測PM2.5，隔年年平均濃度為24微克，原訂2025年降至15微克，實際上2024年已達到12.8微克，成果超前達標。然而，隨著氣候變遷與高溫日增，臭氧改善難度攀升，加上PM2.5改善邊際效益遞減，未來空品治理將更需整合多方力量。

在政策工具上，白皮書導入AI管理、大數據分析與智慧監測等技術，強化不法排放查緝與污染趨勢預警，並設立「空氣品質監測與預報中心」，推動多元平台資訊公開、加強民眾風險認知與防護。同時，也串接2050淨零轉型政策，從運輸、能源、住商、農業等部門提出減碳與減污共利方案，包括推動電動車、岸電設施、建築節能、低碳工法與空氣品質標章，從源頭改變生活型態。

環境部強調，《空氣品質政策白皮書》並非終點，而是一個新階段的開始，未來將作為第三期空氣污染防制方案的核心架構，並配合推動《空氣污染防制法》修法。彭啟明也呼籲全民共同參與，為下一代打造更健康、更宜居的生活環境。

環境部《空氣品質政策白皮書》發表記者會合影。記者胡順惠攝
環境部《空氣品質政策白皮書》發表記者會合影。記者胡順惠攝
環境部《空氣品質政策白皮書》發表記者會合影。記者胡順惠攝
環境部《空氣品質政策白皮書》發表記者會合影。記者胡順惠攝

PM2.5 彭啟明 環境部 空氣品質

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