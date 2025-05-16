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高鐵攜手故宮推搭高鐵看展優惠 還享旅客專屬導覽

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣高鐵公司與國立故宮博物院攜手合作，分別推出高鐵假期及國旅聯票，其中，南院「江戶浮世之美」特展，蒐羅海內外日本江戶時代的珍貴典藏，高鐵假期提供1日或2日自由行選擇。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司與國立故宮博物院攜手合作，分別推出高鐵假期及國旅聯票，其中，南院「江戶浮世之美」特展，蒐羅海內外日本江戶時代的珍貴典藏，高鐵假期提供1日或2日自由行選擇。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵公司與國立故宮博物院攜手合作，分別推出高鐵假期及國旅聯票，搭配故宮南、北兩院區精彩展覽；其中，南院自5月30日至8月31日舉辦「江戶浮世之美」特展，蒐羅海內外日本江戶時代的珍貴典藏，高鐵假期提供1日或2日自由行選擇；北院則展出美國大都會博物館名作展，合作平台購買門票，即享加購高鐵票最低7折起優惠。

高鐵假期「故宮南院．江戶浮世之美」專案，提供旅客1日豐富行或2日自由行的選擇，即日起開賣6月1日至8月31日的行程，產品內容包含高鐵來回車票及特展門票，再加贈紀念帆布袋，每天下午2時40分，故宮南院更將特別為高鐵假期旅客安排專屬導覽。 

逢故宮博物院成立100周年，北部院區6月14日至10月12日亦將舉辦「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」，透過高鐵「國旅聯票」合作平台購買門票，即享加購高鐵票最低7折起優惠。 

本次是美國紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art），首次來台展出重要典藏，精選38名藝術家共81件經典名作，涵蓋印象派領導人物雷諾瓦、後印象派大師梵谷與塞尚、色彩的遊戲家馬諦斯，以及考特、高更、秀拉、畢沙羅等知名畫家。

高鐵公司說，旅客透過高鐵「國旅聯票」合作平台購買特展門票，即可享加購高鐵對號座車票7折起優惠，不用出國就能欣賞名家經典。

國旅 故宮南院 高鐵

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