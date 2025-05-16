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影／反對美國農產品零關稅 農民立法院前抗議

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
擔憂政府擬對美國產品實施「零關稅」進口政策，農民上午前往立法院群賢樓前抗議，反對政府出賣農民，要求捍衛台灣糧食主權，有攜帶抗議標語的農民手上還貼上國旗，表達農民愛國心。記者曾原信／攝影
擔憂政府擬對美國產品實施「零關稅」進口政策，農民上午前往立法院群賢樓前抗議，反對政府出賣農民，要求捍衛台灣糧食主權，有攜帶抗議標語的農民手上還貼上國旗，表達農民愛國心。記者曾原信／攝影

針對近期美國關稅談判，傳出賴清德總統及民進黨政府擬將美國農產品進口關稅降為零，作為緩解美方高關稅交換條件，引發農民不滿，上午台灣農民自主行動聯盟從行政院走到立法院群賢樓前抗議，反對犧牲台灣農民及台灣農業。

聯盟表示，任何涉及農業命運的貿易協定，應公開透明，並納入農民代表參與決策過程，並呼籲政府應儘速與民間共同建立農貿協議民主監督機制，納入農民團體、消費者團體以及社會公正人士等各界代表，作為與美談判時捍衛台灣農權的民意後盾。

擔憂政府擬對美國產品實施「零關稅」進口政策，農民上午前往立法院群賢樓前抗議，表示不該犧牲農民，更犧牲台灣農業。記者曾原信／攝影
擔憂政府擬對美國產品實施「零關稅」進口政策，農民上午前往立法院群賢樓前抗議，表示不該犧牲農民，更犧牲台灣農業。記者曾原信／攝影
擔憂政府擬對美國產品實施「零關稅」進口政策，農民上午前往立法院群賢樓前抗議，反對政府出賣農民，要求捍衛台灣糧食主權，並高舉標語。記者曾原信／攝影
擔憂政府擬對美國產品實施「零關稅」進口政策，農民上午前往立法院群賢樓前抗議，反對政府出賣農民，要求捍衛台灣糧食主權，並高舉標語。記者曾原信／攝影
擔憂政府擬對美國產品實施「零關稅」進口政策，農民上午前往立法院群賢樓前抗議，反對政府出賣農民，要求捍衛台灣糧食主權。記者曾原信／攝影
擔憂政府擬對美國產品實施「零關稅」進口政策，農民上午前往立法院群賢樓前抗議，反對政府出賣農民，要求捍衛台灣糧食主權。記者曾原信／攝影
擔憂政府擬對美國產品實施「零關稅」進口政策，農民上午前往立法院群賢樓前抗議，反對政府出賣農民，要求捍衛台灣糧食主權，曾經設置炸彈反WTO的白米炸彈客楊儒門（圖）到場聲援。記者曾原信／攝影
擔憂政府擬對美國產品實施「零關稅」進口政策，農民上午前往立法院群賢樓前抗議，反對政府出賣農民，要求捍衛台灣糧食主權，曾經設置炸彈反WTO的白米炸彈客楊儒門（圖）到場聲援。記者曾原信／攝影

消費者 美國 農民

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