影／反對美國農產品零關稅 農民立法院前抗議
針對近期美國關稅談判，傳出賴清德總統及民進黨政府擬將美國農產品進口關稅降為零，作為緩解美方高關稅交換條件，引發農民不滿，上午台灣農民自主行動聯盟從行政院走到立法院群賢樓前抗議，反對犧牲台灣農民及台灣農業。
聯盟表示，任何涉及農業命運的貿易協定，應公開透明，並納入農民代表參與決策過程，並呼籲政府應儘速與民間共同建立農貿協議民主監督機制，納入農民團體、消費者團體以及社會公正人士等各界代表，作為與美談判時捍衛台灣農權的民意後盾。
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