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梅雨季前半降雨不理想 粉專：今年西南季風真的比較弱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2025年梅雨季未來3周降雨展望。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
2025年梅雨季未來3周降雨展望。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天發表2025年梅雨季未來3周降雨展望，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年的西南季風真的比較弱，目前雖然季風已經有建立起來，但都止步於孟加拉灣，沒辦法跨越中南半島，這也導致梅雨季前半的降雨狀況比較不理想。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最近1周受到副熱帶高氣壓籠罩的影響，台灣各地大多都是晴到多雲、乾燥炎熱的天氣，近山區留意可能有局部午後雷陣雨。󠀠

這樣穩定的天氣大概會維持將近10天之久，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周開始，高氣壓進入減弱的周期，勢力將退出南海，梅雨鋒面活動的空間變多。台灣的天氣也會變得比較不穩定些、降雨機率增。不過，實際的降雨狀況，還是得看鋒面的位置，以及當天對流胞發展的狀況而定。󠀠

梅雨季前半的降雨較不理想，不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，去年的颱風季到11月才結束，今年2、3月的春雨也偏多，所以今年中南部的水情到現在都還挺樂觀的，雖然水情沒有往年那麼緊張，還是要盡量節約用水。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，5月下旬目前是有數值模式預報南海有颱風形成的跡象，但由於時間實在太久遠，不確定性仍然相當大，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

梅雨 颱風

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