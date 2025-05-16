星宇航機拖車正面碰撞長榮航勤車輛 桃機公司：將依違規裁處
桃園機場今天上午8時18分時，星宇航空航機拖車於C1／C2機坪之間，右轉進入內交通道方向時，正面碰撞長榮航勤航機拖車，造成雙方車損。雙方酒測值均為零。現場於上午8時42分清理完成，交通道開放行駛。
桃機公司表示，本事件無人員受傷，除車損（車頭）外無其他設施設備受損，未影響機坪作業與機場營運，後續將依本公司違規事件裁處。
桃機公司要求星宇航空落實作業車輛及人員遵循相關規定，注意行車狀況及安全距離，確保作業安全。
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