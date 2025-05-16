快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

星宇航機拖車正面碰撞長榮航勤車輛 桃機公司：將依違規裁處

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

桃園機場今天上午8時18分時，星宇航空航機拖車於C1／C2機坪之間，右轉進入內交通道方向時，正面碰撞長榮航勤航機拖車，造成雙方車損。雙方酒測值均為零。現場於上午8時42分清理完成，交通道開放行駛。

桃機公司表示，本事件無人員受傷，除車損（車頭）外無其他設施設備受損，未影響機坪作業與機場營運，後續將依本公司違規事件裁處。

桃機公司要求星宇航空落實作業車輛及人員遵循相關規定，注意行車狀況及安全距離，確保作業安全。

星宇 桃園機場 長榮

延伸閱讀

星宇攜手Uber推出限定優惠 免費體驗Uber One一個月

星宇6月2日開航加州安大略 「不死鳥」郭泓志任代言人

影／星宇航空開航加州安大略 郭泓志擔任宣傳大使

長榮航、星宇 押中長期

相關新聞

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

今天各地區晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後雲量略增、東半部...

太平洋高壓明顯偏強 鄭明典：和海溫的變化有關

「看見偏強的太平洋高壓」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，太平洋高壓軸線通過台灣南端附近，距平顯示高壓明顯偏強。

便秘吃錯蔬菜更慘！不是攝取纖維就好 醫提醒這類食材「切小段」

外科醫師陳榮堅提醒民眾，在便秘時若吃錯蔬菜反而會造成便秘情形更嚴重，他建議便秘時期攝取膳食纖維時應注意一些事項，以免招致反效果，苦了自己。

今年梅雨不樂觀？賈新興：觀察這天之後有利梅雨環境建立的機率

今天依舊是晴朗炎熱天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

1張圖看聖嬰展望 氣象署：秋季前發展聖嬰或反聖嬰可能性低

中央氣象署發布聖嬰展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，熱帶海氣現況顯示，ENSO已回復至正常（中性）狀態。

梅雨可能遲到？ 專家分析西南季風這時終於要進入南海

5、6月是梅雨季，梅雨何時來？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據新的預報資料來看，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。