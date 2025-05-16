高齡憂鬱比率高 衛福部推靈性課程幫長輩找生活重心

衛福部調查顯示，我國65歲以上高齡者憂鬱症盛行率達16.7%。為協助高齡者找回人生意義及生活目標，衛福部社家署培訓120位種子講師，至各地社區關懷據點，提供「懷舊課程」等內容，協助高齡者探索自身內心，盼藉此讓他們心靈更穩定踏實。衛福部次長呂建德說，這對長輩心理健康，以及與家庭社會間的互動，都具有創新意義。

台灣民政系統鄰里數量共7499個，社區中最基礎的社福單位「社區關懷據點」，截至今年3月為止，全台已布建5022處，涵蓋率超過6成。

呂建德表示，過去社區關懷據點多提供老人共餐、健康促進等基礎服務，本次透過「創新講師培力計畫」，導入「靈性關懷」概念，設計12堂課幫助長輩認識自己，並進行生命歷程回顧，「上一輩都很辛苦，一輩子照顧家人，沒有好好照顧自己。」

社家署代理署長周道君說，國民平均余命延長，許多長輩面臨空巢期，失去人生目標及方向感，生活感到不踏實，講師透過創新課程，帶領長輩找到人生重心，內容安排包括懷舊、園藝課程等，可幫助長輩在熟悉的生活中，找到容易感到心靈滿足的事物，協助穩定長輩心理狀態，在不再需要追求事業成功、買房買車的「第三人生中」，找到生活重心。

周道君表示，這些課程雖不是「直接的憂鬱防治」，但透過尋找生活目標，也可減輕長輩寂寞憂鬱感受。今年預計培訓120位種子講師，編列預算300萬，以每位講師一周可在5處據點上課，每處據點服務30位長輩推估，每周服務量可達1萬8千餘人，涵蓋效率高。所培訓的種子講師，許多是社區據點出身的講師，不只服務自家據點，也能在周邊據點上課。

才20多歲，來自基隆市的種子講師陳柏蓉說，自己曾經帶領長輩進行一項「尊嚴探索」課程，內容是要長輩畫自畫像，盼藉此讓長輩釐清自己想成為的樣子，認清自身價值所在，一位阿姨在紙上畫下穿上七彩比基尼的模樣，一問之下才知道，她曾經中風，雖參加據點活動，但不太與人互動，之所以畫下比基尼，是因為從小都沒穿過，一直想穿一次圓夢。