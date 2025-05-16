快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

生理期吃巧克力能止痛？最新研究：可舒緩運動後不適感

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
中正大學運動競技學系教授何承訓（左）最新研究發現，女性在生理期間適量攝取本土85%高純度黑巧克力，能顯著減緩高強度運動後心血管壓力。圖／中正大學提供
中正大學運動競技學系教授何承訓（左）最新研究發現，女性在生理期間適量攝取本土85%高純度黑巧克力，能顯著減緩高強度運動後心血管壓力。圖／中正大學提供

巧克力常被認為能舒緩女性生理期不適，實際效益仍存在討論空間，但今年有學者最新研究發現，女性在生理期間適量攝取本土85%高純度黑巧克力，能顯著減緩高強度運動後的心血管壓力，舒緩不適感，研究成果刊登於國際運動醫學期刊Sports Medicine–Open。

中正大學運動競技學系教授何承訓指出，阻力訓練有助增強肌力、調節代謝，但運動過程會引發血壓上升、血管彈性降低等反應，尤其女性在雌激素較低濾泡期，血管調節能力更受挑戰。他招募31名不同生理周期年輕女性，以隨機交叉設計，在運動前攝取不同種類巧克力。

研究結果發現，受試者在補充85%黑巧克力後，收縮壓、指趾脈波傳遞速度與周邊動脈彈性指數均有顯著下降，同時血液中的一氧化氮濃度顯著上升，顯示血管擴張功能得以改善，進而緩解運動所造成的心血管壓力，這種效果在濾泡期尤為突出。

何承訓說，實驗使用85%黑巧克力由屏東御巧可可巧克力坊提供，每百克可可黃烷醇含量高達4370毫克，也有659.5毫克兒茶素與376.7毫克表兒茶素，這些成分被多項國際研究證實有助血管健康，且本土黑巧克力的可可黃烷醇含量遠高於市售國際品牌，約高出3至5倍。

何承訓表示，台灣本土黑巧克力風味獨特，這項研究不僅驗證了台灣黑巧克力對女性心血管調節的生理效益，更肯定了在地可可農業的潛力，未來希望藉由研究與農業合作，推廣台灣特色農產品，發展更多元產品及產業，進一步打入國際健康食品市場。

巧克力常被認為有助於舒緩女性生理期不適，中正大學運動競技學系團隊最新研究發現，能顯著減緩女性在高強度運動後的心血管壓力。圖／中正大學提供
巧克力常被認為有助於舒緩女性生理期不適，中正大學運動競技學系團隊最新研究發現，能顯著減緩女性在高強度運動後的心血管壓力。圖／中正大學提供
巧克力常被認為有助於舒緩女性生理期不適，中正大學運動競技學系團隊最新研究發現，能顯著減緩女性在高強度運動後的心血管壓力。圖／中正大學提供
巧克力常被認為有助於舒緩女性生理期不適，中正大學運動競技學系團隊最新研究發現，能顯著減緩女性在高強度運動後的心血管壓力。圖／中正大學提供

可可 巧克力 生理期 運動

延伸閱讀

促進微生物多樣性 專家揭6種易被誤解食物其實有益腸道健康

洗腎血管通路阻塞輔助判定系統 彰基獲國際發明展金獎

引進愛的導管PICC 台東馬偕讓病人免受反覆扎針苦

老人「裝年輕」竟讓大腦和心血管一起回春！專家揭秘訣讓80歲活成50歲

相關新聞

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

今天各地區晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後雲量略增、東半部...

太平洋高壓明顯偏強 鄭明典：和海溫的變化有關

「看見偏強的太平洋高壓」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，太平洋高壓軸線通過台灣南端附近，距平顯示高壓明顯偏強。

便秘吃錯蔬菜更慘！不是攝取纖維就好 醫提醒這類食材「切小段」

外科醫師陳榮堅提醒民眾，在便秘時若吃錯蔬菜反而會造成便秘情形更嚴重，他建議便秘時期攝取膳食纖維時應注意一些事項，以免招致反效果，苦了自己。

今年梅雨不樂觀？賈新興：觀察這天之後有利梅雨環境建立的機率

今天依舊是晴朗炎熱天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

1張圖看聖嬰展望 氣象署：秋季前發展聖嬰或反聖嬰可能性低

中央氣象署發布聖嬰展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，熱帶海氣現況顯示，ENSO已回復至正常（中性）狀態。

梅雨可能遲到？ 專家分析西南季風這時終於要進入南海

5、6月是梅雨季，梅雨何時來？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據新的預報資料來看，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。