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荷蘭訪台客成長14% 觀光署成立阿姆斯特丹旅遊分處

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
交通部觀光署15日於荷蘭阿姆斯特丹舉行「交通部觀光署阿姆斯特丹旅遊服務分處」揭牌儀式，正式啟動台灣於歐洲關鍵節點的推廣據點。圖／觀光署提供
交通部觀光署15日於荷蘭阿姆斯特丹舉行「交通部觀光署阿姆斯特丹旅遊服務分處」揭牌儀式，正式啟動台灣於歐洲關鍵節點的推廣據點。圖／觀光署提供

為強化台灣在歐洲的觀光布局，交通部觀光署15日於荷蘭阿姆斯特丹舉行「交通部觀光署阿姆斯特丹旅遊服務分處」揭牌儀式，正式啟動台灣於歐洲關鍵節點的推廣據點。觀光署表示，該分處的設立，象徵台灣觀光海外拓展邁入全新階段，對強化台灣在荷蘭地區的行銷宣傳，具重大戰略意義。

觀光署長周永暉致詞說，阿姆斯特丹作為歐洲重要的交通與文化樞紐，設立旅遊服務分處有助於強化台灣旅遊品牌在歐洲的識別度，並深化與當地業界、媒體及消費者的連結。目前台灣與阿姆斯特丹間已有華航、長榮與荷蘭皇家航空提供每周直飛航班，便利的航網為雙邊觀光交流奠定良好基礎。

根據統計，荷蘭為歐洲地區赴台旅客的主要來源之一，2025年訪台人次較前一年成長逾14%，今年亦持續穩健上升，顯示市場潛力可期。未來分處將肩負區域推廣重任，深入經營荷蘭及周邊市場，吸引更多歐洲旅客前來台灣。

周署長說，台灣與荷蘭在人文與旅遊面向上有諸多共通點，包括便利的公共運輸、自行車友善環境，使旅客能輕鬆探索在地文化；同時台灣素有「美食之島」美譽，擁有多家米其林星級餐廳，深受國際旅客喜愛；在永續觀光方面，台灣持續推動綠色旅遊，2025年已有七處景點通過國際認證，展現對環境友善旅遊的堅持。誠摯邀請荷蘭朋友親臨台灣，體驗多元、永續且富有人情味的旅遊魅力。

駐荷蘭代表田中光大使表示，觀光署於阿姆斯特丹設立分處，不僅提供即時旅遊資訊與服務，也象徵台荷人文交流再邁新里程。400年前荷蘭人曾抵達台灣，如今雖然連結稍顯遲來，卻極具歷史意義。雙方同為海洋國家，並共享自由民主價值，期盼透過觀光合作促進更多實質交流，加深民間理解與友誼。

揭牌儀式後，隨即舉辦「阿姆斯特丹觀光推廣說明會」，吸引50位當地旅行業者與媒體代表參與。活動中除全面介紹台灣最新觀光主題與多元旅遊資源外，亦邀請宏祥旅行社、雄獅旅遊、儷庭旅行社、歐洲皇室旅遊及飛亞旅行社等我國業者，與荷蘭同業進行面對面交流。華航與長榮航空也於會中介紹直飛航線與未來合作機會。

觀光署說，現場互動熱絡，成功促成多項潛在合作，並引發荷蘭媒體高度關注，為台灣拓展歐洲市場注入新動能。

觀光署說，阿姆斯特丹分處將做為台灣觀光於歐洲的重要前哨，未來除持續推動行銷活動外，亦將加強與當地觀光產業、媒體及意見領袖的合作，全面提升台灣旅遊品牌的國際競爭力，推進歐洲市場拓展，實現永續發展與互利共贏。

交通部觀光署15日於荷蘭阿姆斯特丹舉行「交通部觀光署阿姆斯特丹旅遊服務分處」揭牌儀式，正式啟動台灣於歐洲關鍵節點的推廣據點。圖／觀光署提供
交通部觀光署15日於荷蘭阿姆斯特丹舉行「交通部觀光署阿姆斯特丹旅遊服務分處」揭牌儀式，正式啟動台灣於歐洲關鍵節點的推廣據點。圖／觀光署提供

荷蘭 觀光署

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