快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣黑熊族群擴及低海拔 「人熊和平共處」保育重點

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
台灣黑熊。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊。圖／林保署花蓮分署提供

4月在花蓮卓溪鄉的台灣黑熊之死，人熊衝突問題引起廣泛討論。林業及自然保育署今舉行「台灣黑熊族群分布現況與保育政策」記者會，公布2011年以來的台灣黑熊監測與發現紀錄點位的統計分析，台灣黑熊的族群相對豐度（OI值），從2018年僅1.8%增長到2024年的8.9%，發現台灣黑熊族群擴增的態勢。此外，台灣黑熊的分布範圍也從11縣市17鄉鎮，擴及到11縣市27鄉鎮。

花蓮卓溪鄉4月發生一頭佩戴研究頸圈的台灣黑熊頻繁掠食犬隻與雞隻事件，因應黑熊侵擾，林業保育署花蓮分署組巡守隊進行巡護與驅趕，勤務中與案發黑熊發生對峙，黑熊一度朝人員靠近並作勢攻擊，森林護管員只好開槍自衛，黑熊中槍，傷重不治。

林業署長林華慶今天說，台灣黑熊族群增長趨勢明顯，在中高海拔或低海拔地區都逐漸擴增，甚至海拔500公尺以下也頻繁現蹤，與人類活動區域重疊，未來在保育策略上，除了兼顧族群存續與棲地保育外，也將更審慎野放風險，將人熊和平共處列為保育的首要課題。

林業署公布的統計分析，從海拔位置監測，不論是海拔1200m以上的中高海拔山區、或是1200m以下的低海拔地區，族群數量與分布都呈現擴增趨勢，且在部分地區愈來愈接近淺山與平地。

從海拔500公尺以下監測來看，2011年至2017年總共只有18筆，近兩年每年有26至31筆，今年迄今已有16筆活動記錄。

林華慶說，低海拔地區黑熊變多，並非「高山環境變壞，導致黑熊跑下來」，而是相對都逐漸擴增。

根據林業署監測，低海拔地區已開始有台灣黑熊繁殖族群的建立，從2018年起，全台共有60筆母子熊記錄，其中23筆（占38%）出現在海拔1200公尺以下，亦為族群擴張的指標之一。

林華慶表示，因應黑熊族群分布的擴張，人熊和平共處將是未來保育政策的首要目標。除了將持續與在地居民合作保育黑熊，落實食物管理，推廣改良式獵具外，也會輔導禽場、蜂場強化圍阻設施，並運用科技及早預警黑熊入侵，協助農民打造、行銷友善黑熊農產品。

近期台灣黑熊侵擾案件頻傳，林華慶說，針對可能日益增加的侵擾案件，林業保育署也會審慎評估野放風險，除了尋求更有效的負面制約程序，也將建立更嚴謹的野放評估標準，並規劃擴充黑熊的短期與長期照養空間。

東海大學生態與環境研究中心教授林良恭表示，過去台灣人總認為「台灣黑熊怕人，不會傷人」是誤解，過去少有人熊衝突事件，是因為族群數量少，但隨著族群數量增加，未來衝突事件會增加，人熊和平共處是未來保育重點。因台灣黑熊對食物的意念很強，山區居民妥善的食物管理、強化農作禽舍的柵欄圍阻設施相形重要。

農業部林業及自然保育署上午舉行記者會，公布台灣黑熊最新族群分布調查結果，台灣黑熊族群不僅數量持續穩定增長，未來將強化人與熊的互動關係，並推廣熊鈴、鳴笛喇叭、防熊噴霧等工具。記者葉信菉／攝影
農業部林業及自然保育署上午舉行記者會，公布台灣黑熊最新族群分布調查結果，台灣黑熊族群不僅數量持續穩定增長，未來將強化人與熊的互動關係，並推廣熊鈴、鳴笛喇叭、防熊噴霧等工具。記者葉信菉／攝影
農業部林業及自然保育署上午舉行記者會，公布台灣黑熊最新族群分布調查結果，台灣黑熊族群不僅數量持續穩定增長，未來將強化人與熊的互動關係，並推廣熊鈴、鳴笛喇叭、防熊噴霧等工具。記者葉信菉／攝影
農業部林業及自然保育署上午舉行記者會，公布台灣黑熊最新族群分布調查結果，台灣黑熊族群不僅數量持續穩定增長，未來將強化人與熊的互動關係，並推廣熊鈴、鳴笛喇叭、防熊噴霧等工具。記者葉信菉／攝影
農業部林業及自然保育署上午舉行記者會，署長林華慶（左起）、東海大學特聘教授林良恭、野聲環境生態有限公司博士姜博仁、國立屏東科技大學教授翁國精等人出席分享黑熊保育觀念。記者葉信菉／攝影
農業部林業及自然保育署上午舉行記者會，署長林華慶（左起）、東海大學特聘教授林良恭、野聲環境生態有限公司博士姜博仁、國立屏東科技大學教授翁國精等人出席分享黑熊保育觀念。記者葉信菉／攝影

台灣黑熊 族群 衝突

延伸閱讀

影／台灣黑熊族群穩定增長 人熊和平共處是未來挑戰

台南發現大面積貝克氏海草床 呼籲數量調查及保育

玉管處築人熊共榮願景 救傷訓練、保育講座雙管齊下

黑熊受困救援...引發敗血症不治 創最低海拔紀錄

相關新聞

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

今天各地區晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後雲量略增、東半部...

太平洋高壓明顯偏強 鄭明典：和海溫的變化有關

「看見偏強的太平洋高壓」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，太平洋高壓軸線通過台灣南端附近，距平顯示高壓明顯偏強。

便秘吃錯蔬菜更慘！不是攝取纖維就好 醫提醒這類食材「切小段」

外科醫師陳榮堅提醒民眾，在便秘時若吃錯蔬菜反而會造成便秘情形更嚴重，他建議便秘時期攝取膳食纖維時應注意一些事項，以免招致反效果，苦了自己。

今年梅雨不樂觀？賈新興：觀察這天之後有利梅雨環境建立的機率

今天依舊是晴朗炎熱天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

1張圖看聖嬰展望 氣象署：秋季前發展聖嬰或反聖嬰可能性低

中央氣象署發布聖嬰展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，熱帶海氣現況顯示，ENSO已回復至正常（中性）狀態。

梅雨可能遲到？ 專家分析西南季風這時終於要進入南海

5、6月是梅雨季，梅雨何時來？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據新的預報資料來看，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。