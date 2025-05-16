台灣黑熊族群擴及低海拔 「人熊和平共處」保育重點

4月在花蓮卓溪鄉的台灣黑熊之死，人熊衝突問題引起廣泛討論。林業及自然保育署今舉行「台灣黑熊族群分布現況與保育政策」記者會，公布2011年以來的台灣黑熊監測與發現紀錄點位的統計分析，台灣黑熊的族群相對豐度（OI值），從2018年僅1.8%增長到2024年的8.9%，發現台灣黑熊族群擴增的態勢。此外，台灣黑熊的分布範圍也從11縣市17鄉鎮，擴及到11縣市27鄉鎮。

花蓮卓溪鄉4月發生一頭佩戴研究頸圈的台灣黑熊頻繁掠食犬隻與雞隻事件，因應黑熊侵擾，林業保育署花蓮分署組巡守隊進行巡護與驅趕，勤務中與案發黑熊發生對峙，黑熊一度朝人員靠近並作勢攻擊，森林護管員只好開槍自衛，黑熊中槍，傷重不治。

林業署長林華慶今天說，台灣黑熊族群增長趨勢明顯，在中高海拔或低海拔地區都逐漸擴增，甚至海拔500公尺以下也頻繁現蹤，與人類活動區域重疊，未來在保育策略上，除了兼顧族群存續與棲地保育外，也將更審慎野放風險，將人熊和平共處列為保育的首要課題。

林業署公布的統計分析，從海拔位置監測，不論是海拔1200m以上的中高海拔山區、或是1200m以下的低海拔地區，族群數量與分布都呈現擴增趨勢，且在部分地區愈來愈接近淺山與平地。

從海拔500公尺以下監測來看，2011年至2017年總共只有18筆，近兩年每年有26至31筆，今年迄今已有16筆活動記錄。

林華慶說，低海拔地區黑熊變多，並非「高山環境變壞，導致黑熊跑下來」，而是相對都逐漸擴增。

根據林業署監測，低海拔地區已開始有台灣黑熊繁殖族群的建立，從2018年起，全台共有60筆母子熊記錄，其中23筆（占38%）出現在海拔1200公尺以下，亦為族群擴張的指標之一。

林華慶表示，因應黑熊族群分布的擴張，人熊和平共處將是未來保育政策的首要目標。除了將持續與在地居民合作保育黑熊，落實食物管理，推廣改良式獵具外，也會輔導禽場、蜂場強化圍阻設施，並運用科技及早預警黑熊入侵，協助農民打造、行銷友善黑熊農產品。

近期台灣黑熊侵擾案件頻傳，林華慶說，針對可能日益增加的侵擾案件，林業保育署也會審慎評估野放風險，除了尋求更有效的負面制約程序，也將建立更嚴謹的野放評估標準，並規劃擴充黑熊的短期與長期照養空間。