美籍癌童病房揮筆抗病魔 新竹台大分院給牆任由揮灑...溫暖又療癒

台大醫院新竹台大分院3AB病房近日牆面多了2幅充滿希望與溫度的壁畫，這些作品出自美籍少年癌友Austin與他的姑姑Melissa之手，2人歷時兩個多月完成「海境之路」與「康復之森」兩幅壁畫，透過海洋、燈塔與森林等意象，為醫療空間注入了溫暖氛圍。

新竹台大分院指出，Austin的姑姑Melissa初到病房時便萌生美化病房的念頭，今年2月獲得主治醫師的鼓勵，並由社工統籌團隊合力協助促成此事。Melissa表示，創作的這2幅壁畫，是希望在病房中注入夢想與希望，讓無法到戶外的病友，透過畫作看見不同的美麗風景、參與冒險，並在觀賞時找到心靈的歇息與平靜。

病房護理長張詠婕也提到，創作過程中，醫護人員紛紛為Austin加油打氣，Austin會指著畫作上的某些點說「這是你們」，讓人備感窩心感動。Austin的父親也分享到，當初聽聞姑姑的構想時，不認為醫院會同意此舉，沒想到院方會全力支持，至今仍直呼「Amazing」，讓他們一家人在異鄉也深深感受到滿滿的溫暖。

主治醫師李孟如說，抗癌是一段充滿挑戰與反覆挫折的煎熬旅程。Austin藉由創作得以稀釋掉治療及住院所帶來的沉重及無奈。而這股堅韌、溫暖，以及希望的沉靜力量透過畫作仍會持續在3AB病房撫慰著其他住院病人及其親友，陪伴他們度過疾病的艱難悲痛時刻，就如同畫作所傳達的意境，日與夜總會交替，在最黑暗的時刻，仍有星光閃爍，而黑夜過後，總會迎來黎明。