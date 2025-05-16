快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

聽新聞
0:00 / 0:00

美籍癌童病房揮筆抗病魔 新竹台大分院給牆任由揮灑...溫暖又療癒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院院長余忠仁（右）代表醫院致贈感謝狀予癌友Austin及其家屬，表達誠摯謝意並獻上最深的祝福。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
新竹台大分院院長余忠仁（右）代表醫院致贈感謝狀予癌友Austin及其家屬，表達誠摯謝意並獻上最深的祝福。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

台大醫院新竹台大分院3AB病房近日牆面多了2幅充滿希望與溫度的壁畫，這些作品出自美籍少年癌友Austin與他的姑姑Melissa之手，2人歷時兩個多月完成「海境之路」與「康復之森」兩幅壁畫，透過海洋、燈塔與森林等意象，為醫療空間注入了溫暖氛圍。

新竹台大分院指出，Austin的姑姑Melissa初到病房時便萌生美化病房的念頭，今年2月獲得主治醫師的鼓勵，並由社工統籌團隊合力協助促成此事。Melissa表示，創作的這2幅壁畫，是希望在病房中注入夢想與希望，讓無法到戶外的病友，透過畫作看見不同的美麗風景、參與冒險，並在觀賞時找到心靈的歇息與平靜。

病房護理長張詠婕也提到，創作過程中，醫護人員紛紛為Austin加油打氣，Austin會指著畫作上的某些點說「這是你們」，讓人備感窩心感動。Austin的父親也分享到，當初聽聞姑姑的構想時，不認為醫院會同意此舉，沒想到院方會全力支持，至今仍直呼「Amazing」，讓他們一家人在異鄉也深深感受到滿滿的溫暖。

主治醫師李孟如說，抗癌是一段充滿挑戰與反覆挫折的煎熬旅程。Austin藉由創作得以稀釋掉治療及住院所帶來的沉重及無奈。而這股堅韌、溫暖，以及希望的沉靜力量透過畫作仍會持續在3AB病房撫慰著其他住院病人及其親友，陪伴他們度過疾病的艱難悲痛時刻，就如同畫作所傳達的意境，日與夜總會交替，在最黑暗的時刻，仍有星光閃爍，而黑夜過後，總會迎來黎明。

新竹台大分院院長余忠仁表示，醫療場域不僅是治療生理疾病的地方，更需要兼顧病人與家屬的心理需求。透過藝術創作，不僅讓Austin找到表達情感的方式，也讓病房環境增添溫馨氛圍。特別感謝Austin與家屬勇敢堅持地投入這份創作，為醫院帶來美麗、溫暖又具療癒意義的作品。

「海境之路」(Sea King's Way)畫作中，有一明亮燈塔指引道路，鼓勵正在與病魔對抗的勇士們，希望就在前方。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
「海境之路」(Sea King's Way)畫作中，有一明亮燈塔指引道路，鼓勵正在與病魔對抗的勇士們，希望就在前方。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
癌友Austin在「康復之森」(Travelers Rest)畫作中，藉由燈塔、自然寶藏等意境，象徵心靈重拾安定與盼望。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
癌友Austin在「康復之森」(Travelers Rest)畫作中，藉由燈塔、自然寶藏等意境，象徵心靈重拾安定與盼望。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
癌友Austin創作壁畫「海境之路」與「康復之森」溫馨揭幕，3AB病房醫療團隊齊聚一堂，共同見證藝術為療癒注入希望與溫暖的感動時刻。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
癌友Austin創作壁畫「海境之路」與「康復之森」溫馨揭幕，3AB病房醫療團隊齊聚一堂，共同見證藝術為療癒注入希望與溫暖的感動時刻。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

台大醫院 新竹 畫作

延伸閱讀

TPBL／挑戰賽主場將移師新竹 戰神盼備而不用

MLB／道奇升上農場頭號大物捕手 資深鐵捕巴恩斯遭DFA

新竹父被兒毆打致腦震盪 法官判家暴兒6月徒刑

新竹尖石原民獵槍打爆鄰居頭判12年 家屬悲：胞弟慘死

相關新聞

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

今天各地區晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後雲量略增、東半部...

太平洋高壓明顯偏強 鄭明典：和海溫的變化有關

「看見偏強的太平洋高壓」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，太平洋高壓軸線通過台灣南端附近，距平顯示高壓明顯偏強。

便秘吃錯蔬菜更慘！不是攝取纖維就好 醫提醒這類食材「切小段」

外科醫師陳榮堅提醒民眾，在便秘時若吃錯蔬菜反而會造成便秘情形更嚴重，他建議便秘時期攝取膳食纖維時應注意一些事項，以免招致反效果，苦了自己。

今年梅雨不樂觀？賈新興：觀察這天之後有利梅雨環境建立的機率

今天依舊是晴朗炎熱天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

1張圖看聖嬰展望 氣象署：秋季前發展聖嬰或反聖嬰可能性低

中央氣象署發布聖嬰展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，熱帶海氣現況顯示，ENSO已回復至正常（中性）狀態。

梅雨可能遲到？ 專家分析西南季風這時終於要進入南海

5、6月是梅雨季，梅雨何時來？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據新的預報資料來看，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。