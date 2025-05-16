發掘台灣新創景點 觀光亮點獎徵件開跑

交通部觀光署今宣布第2屆「觀光亮點獎」選拔活動正式啟動。觀光署表示，今年度徵選將聚焦「永續」與「創新」兩大主軸，整合中央、地方與民間的力量，透過公開徵件、全民參與與專家評審，共同發掘具備創新、多元、深度與永續發展潛力的特色景點，提升台灣整體旅遊能見度及深耕國際旅遊競爭力。

觀光署署長周永暉表示，即日起至6月20日止，邀請各中央行政機關、直轄市、縣市政府、民間公益團體及國營事業單位推薦報名，也歡迎推薦曾入選113至114年「台灣觀光100亮點」、或近年新開發、包裝翻新、導入創新或永續概念的新興景點參獎，共同將具有特色元素及永續潛力之景點向全民宣傳。

觀光署「觀光亮點獎」將進行兩階段選拔，第一階段初選透過全民網路票選與評審小組書面審查，遴選出100處特色亮點，其中網路票選總票數前10名將獲得「最佳人氣獎」，綜合評比成績前30名將進入第二階段決選。

決選階段將透過評審小組現場實地勘查，選出年度最高榮譽「十大觀光亮點獎」，及針對永續與創新指標具有特殊表現的亮點，再頒發「最佳國際推薦獎」及「最佳國旅創新獎」。

觀光署說，獲獎景點將由觀光署與推薦單位共同推廣，並整合提供整合行銷資源，透過國內外觀光推廣活動、納入旅遊產品包裝及多元管道全方位曝光，協助擴大旅遊效益，成為深度旅遊台灣全新選擇。活動網站 https://spotlightaward.taiwan.net.tw 。