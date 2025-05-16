快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

聽新聞
0:00 / 0:00

發掘台灣新創景點 觀光亮點獎徵件開跑

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
觀光署舉辦「觀光亮點獎」選拔活動正式啟動。圖／觀光署提供
觀光署舉辦「觀光亮點獎」選拔活動正式啟動。圖／觀光署提供

交通部觀光署今宣布第2屆「觀光亮點獎」選拔活動正式啟動。觀光署表示，今年度徵選將聚焦「永續」與「創新」兩大主軸，整合中央、地方與民間的力量，透過公開徵件、全民參與與專家評審，共同發掘具備創新、多元、深度與永續發展潛力的特色景點，提升台灣整體旅遊能見度及深耕國際旅遊競爭力。

觀光署署長周永暉表示，即日起至6月20日止，邀請各中央行政機關、直轄市、縣市政府、民間公益團體及國營事業單位推薦報名，也歡迎推薦曾入選113至114年「台灣觀光100亮點」、或近年新開發、包裝翻新、導入創新或永續概念的新興景點參獎，共同將具有特色元素及永續潛力之景點向全民宣傳。

觀光署「觀光亮點獎」將進行兩階段選拔，第一階段初選透過全民網路票選與評審小組書面審查，遴選出100處特色亮點，其中網路票選總票數前10名將獲得「最佳人氣獎」，綜合評比成績前30名將進入第二階段決選。

決選階段將透過評審小組現場實地勘查，選出年度最高榮譽「十大觀光亮點獎」，及針對永續與創新指標具有特殊表現的亮點，再頒發「最佳國際推薦獎」及「最佳國旅創新獎」。

觀光署說，獲獎景點將由觀光署與推薦單位共同推廣，並整合提供整合行銷資源，透過國內外觀光推廣活動、納入旅遊產品包裝及多元管道全方位曝光，協助擴大旅遊效益，成為深度旅遊台灣全新選擇。活動網站 https://spotlightaward.taiwan.net.tw 。

交通部 景點 永續 觀光署

延伸閱讀

強化白沙屯公共運輸 苗栗縣府研議台灣好行、幸福巴士

秀姑巒溪泛舟鐵人三項下月登場 東管處首推雙層觀巴遊

觀光署首訪羅馬推廣旅遊迴響大 擬設據點行銷台灣

打造濁水溪以南觀光門戶 劉建國邀觀光署進行西螺旅遊升級

相關新聞

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

今天各地區晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後雲量略增、東半部...

太平洋高壓明顯偏強 鄭明典：和海溫的變化有關

「看見偏強的太平洋高壓」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，太平洋高壓軸線通過台灣南端附近，距平顯示高壓明顯偏強。

便秘吃錯蔬菜更慘！不是攝取纖維就好 醫提醒這類食材「切小段」

外科醫師陳榮堅提醒民眾，在便秘時若吃錯蔬菜反而會造成便秘情形更嚴重，他建議便秘時期攝取膳食纖維時應注意一些事項，以免招致反效果，苦了自己。

今年梅雨不樂觀？賈新興：觀察這天之後有利梅雨環境建立的機率

今天依舊是晴朗炎熱天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

1張圖看聖嬰展望 氣象署：秋季前發展聖嬰或反聖嬰可能性低

中央氣象署發布聖嬰展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，熱帶海氣現況顯示，ENSO已回復至正常（中性）狀態。

梅雨可能遲到？ 專家分析西南季風這時終於要進入南海

5、6月是梅雨季，梅雨何時來？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據新的預報資料來看，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。