新冠連4周升溫...桃園這周激增81% 累計68重症91%沒疫苗

桃園市衛生局表示，新冠疫情開始流行且持續往高峰升溫，衛福部疾病管制署疫情監測資料顯示，5月4日至10日新冠併發重症門急診就診計9978人次，較前一周上升70.3%，連續4周上升且為今年最高。

衛生局另分析桃園市健保門急診就醫資料，統計至今年第19周新冠併發重症門急診就診已有664人次，與第18周相比增加81.9%。衛生局提醒如出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應佩戴口罩並盡速就醫，以避免病情加重或傳染家人。

衛生局說明，截至5月14日全國新冠併發重症共有698例確診個案，其中桃園市64例，確診個案中，將近有97%未接種新冠JN.1疫苗，年齡大多介於50至80歲，其中65歲以上之個案占58%。衛生局提醒，尚未接種JN.1疫苗的民眾應盡速接種，以維持足夠的免疫保護力。

衛生局呼籲，因近期新冠疫情有升溫趨勢，且疫苗保護力會隨時間遞減，為保護感染新冠後易發生重症和死亡的高風險族群，如為65歲以上長者及免疫不全患者，應接種2劑新冠JN.1疫苗，如果已接種第1劑JN.1疫苗，請盡速接種第2劑（需與第1劑JN.1疫苗間隔6個月以上），如尚未接種新冠JN.1疫苗的民眾，可以前往13區衛生所接種，以提升保護力；新冠疫苗相關問題可撥打衛生局24小時防疫專線0800033355洽詢，或至衛生局官網查詢。