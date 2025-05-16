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日本九州買一送一！TTE旅展4天搶便宜 星飯店下殺2折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
上半年最大旅展即將開展，可趁暑假前搶一波。圖/主辦單位提供
上半年最大旅展即將開展，可趁暑假前搶一波。圖/主辦單位提供

上半年規模最大的旅展「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」，將於5月23日至26日在台北世貿登場。今年規模再創新高，展位數達850個，參展廠商數也較去年成長近40%、來到350家。此外，展會力邀10國海外單位、4大航空公司、前50大旅行社、星級飯店、地方精緻民宿等，並且攜手全台20個中央單位及縣市政府，一同參展。主辦單位預估，TTE台北旅展將會帶來30萬的觀展人潮，創造億萬商機。

近期台幣走強也掀起換匯熱潮，看準這波「匯率助攻」的出國潮，旅行業者紛紛推出超值優惠搶客，如五福旅遊的「東京河口湖溫泉5日」24,999元起，第二人減4000元。東南旅遊推「不進人蔘保肝」方案，暢遊韓國5日展場優惠價17,900元。易飛旅遊則祭出上半年最強方案「日本九州5日買一送一」30,900元（第二人0元）。長程線有心典旅遊推出瑞士天堂10日遊，內含三大名峰美景、雙景觀列車、雙湖區遊船等，展場優惠159,980元（原價179,980元），旅展現折2萬；永信旅行社推出「北歐經典五國14天」，指定日期出發，限定優惠189,900元（原價208,900元）。

此次旅展也包括超優惠的國旅行程與住宿優惠，如「馬祖藍眼淚」南北竿精選民宿隨選自由配，藍眼淚保證團5,399元起；由力麗觀光推出的聯合住宿券，現場優惠價3,300元（原價7,700元）；宜蘭力麗威斯汀度假酒店則祭出豪華/精選客房一泊二食住宿券，展場優惠8,999元（原價22,451元）。

五星級酒店超殺優惠還包括林酒店的「森林百匯一泊二食住宿券」，展場優惠6,688元（原價16,616元）。台北遠東香格里拉「尊榮客房」平日雙人一晚住宿套組 、買10張贈2張，展場優惠68,990元（原價307,632元），現折23萬。而礁溪寒沐酒店語木居/乘風居一泊二食、旅展優惠9780元（原價25,366元），39折優惠。

餐券部分有台北六福萬怡酒店帶來餐飲暢饗券（8張/組），展場優惠8,000元（原價9,600元）。台北喜來登十二廚平日自助下午茶單人券，優惠 860元（原價1089元）。禧榕軒大飯店雙人遊住宿券旅展優惠5,555元（原價28,800元）。

展期還將舉辦多元表演與精采活動，包括機票餐券天天抽、行李箱趣味賽、消費滿額抽機票遊輪等，可邊逛邊玩。

2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE

時間：5/23（五）至5/26（一） 10:00～18:00

地點：台北世貿 110台北市信義區信義路五段5號

官網：https://etp.tw/s/jtl32

旅展國內外行程、優惠力度大。圖/主辦單位提供
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除了實體旅展，即起各家也陸續推出線上旅展。圖/主辦單位提供
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住宿券 旅展 酒店

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