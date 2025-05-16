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今年梅雨不樂觀？賈新興：觀察這天之後有利梅雨環境建立的機率

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
未來10天太平洋高壓偏強，高溫悶熱。本報資料照片
未來10天太平洋高壓偏強，高溫悶熱。本報資料照片

今天依舊是晴朗炎熱天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天太平洋高壓偏強，高溫悶熱，大致為午後零星西北雨；明天至下周四台東有局部火燒風發生的機率。5月下旬起至6月底午後降雨型態為主。

天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後各地有零星短暫雨。周日，清晨於台中以南沿海有零星短暫雨，午後宜花有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周一，午後各地山區有零星短暫雨。下周二至下周四，彰化以南沿海清晨易有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。

賈新興表示，下周五，午後台中以北及宜花東有零星短暫雨。下周六，午後彰化以北、宜花東及南投以南山區有零星短暫雨。25日，彰化以南沿海清晨易有零星短暫雨，午後南投以北及宜花東有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

「今年梅雨似乎不樂觀」，賈新興表示，綜合研判，觀察5月30日之後有利梅雨環境建立的機率。

梅雨 賈新興

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