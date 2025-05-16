下雨天家裡超難住？十大濕氣重問題別輕忽 忽略1招=全家發霉

下雨天崩潰日常，你中幾項？

下雨不是最煩的，真正崩潰的是—家裡變得像濕氣地獄。

衣服怎麼曬都不乾、牆角滲水、地板滑到像溜冰場，空氣又濕又悶，還飄著霉味，搞得整個人心煩氣躁。不只如此，水氣一來，連蟑螂、蚊子都出現湊熱鬧，生活品質大打折；濕氣若長期積在體內，還可能影響呼吸道、關節與免疫系統，小病痛反覆來報到，讓人身心俱疲。

你以為只是下雨，其實是生活被全面打亂的開始。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出「雨天十大居家常見困擾」，包含最讓人崩潰的潮濕問題、發霉困擾、除濕難題與蟲害痛點，你一定也踩過其中幾個地雷。別再讓濕氣牽著走，掌握對的處理方法，讓你的生活在雨天也能乾爽有序！

No.1 室內濕氣重有霉味

飛利浦提供

一回到家，迎面而來的是一股濕悶氣味，彷彿整張泡過雨的地毯覆蓋在空氣中，讓人喘不過氣。屋內濕氣瀰漫，牆上竟冒出霉斑如小菇般蔓延，衣櫃散發出悶臭味，讓人避之唯恐不及。家具受潮還能更換，但若濕氣影響到身體健康，像是皮膚搔癢、呼吸道過敏，那才是真正的惡夢，網友無奈表示：「太潮濕鼻子真的不舒服」。

遇到這種光靠開窗根本無法解決的濕悶問題，就需要一台能「同步除濕」又能「改善空氣品質」的除濕機。像是飛利浦的抗敏清淨除濕機DE5306，就能在16分鐘內迅速將室內濕度降低達三成，不只能除濕，還搭載HEPA抗敏濾網，能有效濾除高達99.9%的空氣汙染物，連小至PM0.003的微粒也不放過，讓室內空氣不只乾爽，還乾淨，呼吸也更輕鬆自在。

No.2 牆壁漏水、發霉

每逢梅雨季，牆壁發霉、滲水總是反覆上演，黑斑清不乾淨、霉味揮之不去，不只影響外觀，住起來也格外難受，讓居家品質大打折扣。

尤其連日大雨，更讓不少住戶的漏水問題一一浮現，天花板、牆角像是偷偷打開了水龍頭，讓人煩惱不已。一名網友在「買房知識家」社團分享，台中新大樓才交屋三年多，過去未遇明顯風雨，颱風一來竟牆壁滲水，建商卻以過保拒修，引發討論，網友建議「牆面若是屬結構，保固15年，你找消保官申訴」、「沒有老天配合，根本無法驗」。

No.3 衣物、棉被曬不乾有霉味

示意圖／ChatGPT

濕氣才是家裡最難搞的室友，不吵不鬧卻默默搞破壞，濕氣重得甩不掉，悶味卡在衣櫃、棉被曬不乾、衣服穿起來又濕又黏，還散發霉味，長期下來更可能引發皮膚過敏，成了看不見的健康隱憂，網友感嘆「衣服很難晾乾就算了，洗過的衣服還會臭臭的，真的好煩」。

在台灣這種氣候下，想讓衣物不發臭、快速乾衣，一台夠力的除濕機就是你的秘密武器，飛利浦抗敏清淨除濕機搭載0到90廣角強風乾衣功能，效率提升4.5倍，與一般模式相比，可縮短一半乾燥時間，最快120分鐘搞定20件T-Shirt，讓你不用再看天洗衣服。

No.4 蚊蟲變多

你是不是也發現，每到雨季過後，家裡的蚊子大軍就開始蠢蠢欲動？半夜被叮醒、身上多了好幾包，一不留意手腳就變紅豆冰！

其實，這樣的環境正是蚊子最愛的樂園，積水更是牠們繁殖的溫床。想要擺脫這些吸血鬼，除了定期檢查並清除家中內外的積水容器，像是花盆底盤、廢棄瓶罐等，保持環境的乾燥也相當重要，別再讓蚊子肆虐你的生活，快動手清除積水，讓牠們無處可生！

No.5 門窗漏水、變形

示意圖／ChatGPT

遇到颱風或豪大雨時，毛巾塞不住、水盆接不完，不只窗框滲水，木頭門窗還可能因膨脹變形，有網友分享實用技巧，「用塑膠袋塞滿窗框可以防止滲水」、「抹布一半朝外，利用毛細原理把水排出去」。

這時可以先檢查窗框是否老化或膠條脫落，再視情況補強；若是小縫隙，可DIY用防水膠或矽利康填補；漏水嚴重則建議請專業師傅「打針」，注入發泡材質封堵裂縫，才不會讓雨水一次次攻陷你家防線。

No.6 天花板漏水、發霉

示意圖／Freepik

天花板常見漏水原因，包括樓上管線破裂、排水管滲漏或防水層老化，導致油漆剝落、石膏板鼓起，嚴重時甚至掉落粉塵影響健康！

長期下來，不只水漬難看，水氣還可能滲進牆體，造成結構受損、鋼筋鏽蝕，最終演變成難以修復的壁癌，網友驚訝表示：「之前我在書房（最嚴重的房間）用電腦，天花板直接掉了一塊，砸在我後方…」。

No.7 牆壁、地板反潮濕滑

示意圖／ChatGPT

反潮就像牆壁和地板開始「冒汗」，當濕氣過重遇上冷冷的表面，便會凝結出水珠，讓整個家濕答答，一不小心還可能跌倒。日前一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示家中因南風吹拂導致牆壁與地板潮濕，早上起床時不慎滑倒受傷，懷疑骨頭裂了，打算就醫檢查，並計畫向未擦乾地板的大嫂索取醫藥費，引發討論，對此網友不買單回應「奇葩耶，自己不小心關大嫂什麼事」、「妳沒那麼脆弱，更沒那麼容易骨頭裂」。

對付反潮，除了關好門窗，也可以透過除濕機，加速帶走空氣中的水氣。像飛利浦抗敏清淨除濕機就是居家好幫手，日除濕力達14.2公升，相當於去除28瓶500ml礦泉水，不僅能自動調節至最舒適的濕度，還能減少頻繁倒水麻煩，讓牆壁、地板保持乾爽，住起來更安心。

No.8 家具潮濕變形、發霉

飛利浦提供

家具一潮濕就容易變形、發霉，真的讓人又氣又無奈，尤其木質家具，容易因此表面起泡、變色，甚至開始發出霉味。不只影響外觀，也會縮短使用壽命，還可能成為細菌滋生的溫床。

想讓家具遠離濕氣侵襲，日常保養很重要，平時保持室內通風、控制濕度，避免家具直接接觸水分。木質家具可定期擦拭木材保護劑，形成防潮膜，有效延長使用壽命；千萬別長時間曝曬，不但無法除濕，還可能讓木頭乾裂、損傷更嚴重。

No.9 玻璃易起霧

示意圖／Freepik

早上起床一拉窗簾，玻璃整片霧茫茫，外面風景像開了柔焦濾鏡，拿布一擦，沒兩分鐘又起霧，根本逼瘋強迫症。這種惱人的現象，多半是因為玻璃內外溫差大、濕氣又重，想改善，得從這兩點下手。

最簡單的方式，是在擦完玻璃後噴上一層防霧劑，或用肥皂水、酒精簡單處理一下，讓表面多一層保護膜。當然，根本之道還是保持室內通風、控制濕度，才能真正擺脫起霧困擾



No.10 皮製品易發霉脫皮

示意圖／ChatGPT

自從「皮衣刀客」輝達執行長黃仁勳來台，那股率性有型的皮衣風潮也在台灣延燒。不過在北部這種經常下雨、空氣濕悶的環境裡，皮件、皮衣最怕的就是悄悄發霉。換季收好後再拿出來，滿是霉點、還脫皮龜裂，讓人看了欲哭無淚，網友表示：「台灣北部的潮濕，真的不適合皮衣」。

想維持皮件好狀態，除了收納前放在乾燥通風處，也別忘了定期擦上皮革保養油，就像幫它們敷面膜，防霉、防裂，才能讓愛物保持最佳狀態；另外，家裡像是皮沙發、皮椅、皮革靠墊也別忽略，同樣需要細心保養，才能不被濕氣偷走質感與壽命。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年4月7日至2025年4月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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