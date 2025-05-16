築愛10周年音樂會 四大天籟團隊5月24日首次同台獻聲
台灣最美天籟「台灣原聲童聲合唱團、親愛愛樂、泰雅學堂青年團、泰武國小古謠隊」，因新竹市築愛協會10周年，將於5月24日下午2點半齊聚新竹為築愛10歲生日首次同台。
新竹市築愛協會從10年前，因「台灣原聲教育協會」與「親愛愛樂弦樂團」以及對音樂的感動而成立，10年來不斷的透過音樂教育的推動，以詮釋台灣的文化與善的力量，讓音樂成為孩子們生命中最美的伴奏。
今年適逢10周年，邀請台灣原聲童聲合唱團、親愛愛樂、泰雅學堂青年團、泰武國小古謠隊同台演出，音樂會將會用合唱、弦樂、無伴奏演唱與古謠傳唱等的方式來詮釋台灣最美好聲音。
築愛協會理事長邱媛美表示，築愛協會期待成為音樂教育的「傳教士」，也努力成為企業、藝文單位與非營利組織的橋樑，期許串起三方的聯結，達成共贏的良善循環，共同為台灣的音樂教育與藝文而努力，讓科技融入音樂，用音樂為生活注入色彩，也期盼音樂成為改變的力量。
台灣原聲童聲合唱團用合唱，讓南投信義鄉的孩子走出部落，飛向國際，讓世界聽見玉山唱歌，他們也是唯一一個台灣唱進維也納的合唱團，更多次到美國、歐洲巡演。
親愛愛樂是全台唯一原住民的弦樂團，旗飛揚的琴聲，扭轉了偏鄉部落孩子的宿命，更在2017年走出台灣，走進維也納金色大廳，在國際青少年音樂節上大放異彩。
而在新竹的泰雅學堂青年團，更成立不到一年半，於2024年暑假參加台北國際合唱節，就榮獲兩項金質獎，青年組更是以第一名之姿闖進大獎賽。遠從屏東而來的泰武國小古謠隊，首張專輯「歌開始的地方」獲得關注，受維也納少年合唱團邀請至奧地利，也應邀美、日、荷蘭、愛沙尼亞、中國、瑞士等國演出。
築愛協會每年透過音樂會，邀請企業共襄盛舉，共同累積精神資產，今年音樂會感謝円星科技、台灣光罩慈善基金會、亦思科技、帆宣科技、欣銓科技、春福機構&煙波大飯店、高夫科技、高聖精密機電、真善美教育基金會、盟立自動化、磐儀科技、璟德電子、聯毅科技等企業熱情參與，用音樂點亮孩子們的生命。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，或洽詢築愛協會0972-361886。
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