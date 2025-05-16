一直流鼻血是鼻咽癌前兆？醫曝：關鍵差別

45歲陳姓男子吸菸多年，近幾周頻繁流鼻血，他上網搜尋，擔心罹鼻咽癌，於是至台中的長安醫院求診。醫師林恆甫說明，流鼻血的原因多元，若頻繁發生或不易止血，務必尋求專業醫師診斷，釐清真正病因。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫說明，最常見的流鼻血位置是在鼻中膈前方，這裡聚集了大量血管，像是挖鼻孔、乾燥環境、過敏或感染時造成的局部血流增加，甚至鼻竇炎與臉部創傷、高血壓、腫瘤等，都可能誘發出血。所以在看診時，通常會詳細詢問病史、測量血壓，並參考雲端藥歷，必要時會安排鼻咽內視鏡檢查來輔助診斷。

那鼻咽癌是否會以流鼻血為表徵？林恆甫解釋，鼻咽癌的位置在鼻腔最深處的鼻咽部，所以比較不會從鼻孔流出且量少，有時候甚至會倒流到口咽部咳出血絲。此外，鼻咽癌的早期症狀常見有鼻塞、耳悶、單側聽力減弱、頸部淋巴腫大等。

「這些症狀常被民眾忽視或誤以為是感冒，導致錯過治療黃金期」，林恆甫提醒，若上述症狀持續超過兩周，應至有鼻咽內視鏡的醫療院所檢查。

至於流鼻血的治療方式，林恆甫說，大多會在鼻內噴灑局部血管收縮劑後，請病人坐姿前傾低頭、持續緊捏鼻頭十分鐘左右。在更嚴重的情況下會使用鼻內填塞物、甚至血管栓塞或是手術來協助止血。陳姓病患經檢查後，確認為鼻中膈血管破裂，與抽菸引起的黏膜乾燥有關，經噴灑血管收縮劑後已改善。

林恆甫提醒，預防勝於治療，民眾應避免挖鼻孔等不良習慣，若有鼻過敏或鼻竇炎等問題，應積極治療以減少鼻腔黏膜受損的機會。此外，保持室內適當濕度，對於預防因乾燥引起的鼻出血也有幫助。若流鼻血情況反覆發生，民眾不必過度恐慌，但也不可輕忽，及早就醫找出病因，才能獲得最適當的治療。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康