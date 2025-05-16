晴時多雲依舊炎熱 留意午後熱對流雷陣雨 下周這時變天

今天受高壓迴流偏南至西南風影響，各地仍是晴時多雲較穩定的天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，氣溫依舊炎熱，高溫普遍達31至35度，南部則有36度高溫發生機會，從事戶外活動應做好防曬、補水措施，避免中暑與熱傷害。

午後因受熱對流發展，將有短暫陣雨或雷雨，不過，林孝儒表示，降雨影響將較侷限於山區，對平地影響有限，前往山區還是要稍加留意天氣變化可能。

周末兩天天氣型態較類似，林孝儒表示，都還是受偏南至西南風影響，各地氣溫持續偏高，從事戶外活動時務必防曬並多補充水分，留意中暑等熱傷害風險。

不過，林孝儒表示，周末由於鋒面將擺盪至北部海面一帶，導致台灣大氣相對較不穩定且水氣增多，因此有利於午後熱對流發展條件，屆時除了山區有短暫陣雨或雷雨外，也可能擴展至平地影響，帶來短時較大雨勢或伴隨強陣風可能。周末外出記得攜帶雨具，務必留意午後的天氣轉變了。

而下周一則隨鋒面遠離、水氣減少，各地天氣相對再穩定下來，林孝儒表示，以高壓迴流主導為主，午後熱對流發展區域較侷限山區，各平地以晴時多雲的天氣為主，白天仍有30度或以上高溫，依舊偏熱，夜晚氣溫則較舒適約23至27度。

林孝儒表示，這樣偏向夏季型的天氣型態，將可望維持至下周三，可能要到下周四起，台灣附近的大氣環境才逐漸有些機會受鋒面或南來水氣增多影響，而逐漸有些轉變。目前預報不確定性較高，但不排除屆時再使熱對流有較好的發展環境，有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。