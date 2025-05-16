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便秘吃錯蔬菜更慘！不是攝取纖維就好 醫提醒這類食材「切小段」

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒民眾，若吃如空心菜這種纖維很長的蔬菜，可能會讓便秘情況更嚴重。示意圖／ingimage
醫師提醒民眾，若吃如空心菜這種纖維很長的蔬菜，可能會讓便秘情況更嚴重。示意圖／ingimage

一般民眾在便秘時總會先狂吃蔬菜水果，希望能因此順利排便。但外科醫師陳榮堅近日透過臉書提醒民眾，在便秘時若吃錯蔬菜反而會造成便秘情形更嚴重，提醒民眾攝取膳食纖維時的一些事項。

陳榮堅說，很多人認為便秘時應該要多吃蔬菜，並補充膳食纖維，但若有胃下垂或大腸無力症的患者必須格外注意，如果攝取大量如空心菜這種纖維很長的蔬菜，雖然一時之間能補充很多纖維，由於腸胃蠕動功能較差，這類的蔬菜會在腸胃裡吸水膨脹，反而會讓便秘情況更嚴重。醫師建議，若有胃下垂或大腸無力症的患者，可以盡量將蔬菜切成小段，來減少腸胃道阻塞及消化不良的情況發生。

至於便秘時該補充哪些蔬果才是協助排便順暢的正解？陳醫師則建議，常見的奇異果、柑橘及熟透的黃色香蕉，這些水果都有助於促進排便；但像是蘋果、芭樂及沒熟的綠色香蕉，雖然本身富含纖維，但也含有「鞣質」，若水分同時補充不足，鞣質則會吸收腸道的水分，反而加重便秘問題。

陳榮堅表示，維持均衡飲食，並補充足夠的水分為避免便秘的不二法門；此外還可適度補充益生菌及維生素，養成規律運動習慣，都能有助腸道蠕動。

排便 益生菌 腸胃道

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