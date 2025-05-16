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持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

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持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天各地氣溫偏高，中午前後紫外線強、要注意防曬、防中暑。。本報資料照片
今天白天各地氣溫偏高，中午前後紫外線強、要注意防曬、防中暑。。本報資料照片

今天各地區晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後雲量略增、東半部及山區偶有局部短暫降雨的機率。白天各地氣溫偏高，中午前後紫外線強、要注意防曬、防中暑。北部20至35度、中部21至35度、南部22至36度、東部21至33度。

吳德榮說，明天至下周三滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣在其南方的暖氣團內。明天至周日各地晴時多雲，白天熱如炎夏，最高氣溫達36度，應注意防曬、防中暑；東半部及山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

下周一至下周三水氣減少，吳德榮表示，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，最高氣溫達37度，應注意防曬、防中暑；山區午後偶有少量降雨的機率。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬調整為，下周四晚至下周五微弱鋒面掠過北部海面，不穩定度提高，午後局部陣雨的機率提高，範圍稍擴大，但各地仍偏熱。

下周六、25日鋒面北移，吳德榮表示，台灣暖氣團內，熱如炎夏，山區午後偶局部短暫降雨的機率。最新美國模式則模擬，南海有熱帶擾動發展，兩者型態不同，還得繼續觀察模式的調整。

歐洲模式22日20時模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，微弱鋒面掠過北部海面；美國模式（右圖，取自tropical tidbits）則模擬23日20時，南海有熱帶擾動發展。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式22日20時模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，微弱鋒面掠過北部海面；美國模式（右圖，取自tropical tidbits）則模擬23日20時，南海有熱帶擾動發展。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 氣溫 防曬

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