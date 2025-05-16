全台晴朗炎熱1地更飆36度高溫 周末午後降雨範圍擴大

今天各地白天普遍高溫炎熱，中央氣象署表示，中南部及大台北高溫達33至35度，南部近山區氣溫會再更高，局部地區有36度左右高溫發生的機率，其他地區高溫也有30至32度，戶外活動注意防曬並多補充水分，各地低溫約22至26度，澎湖24至30度、金門23至30度、馬祖22至28度。

天氣部分，今天各地多為晴到多雲較穩定的天氣，花東地區及恆春半島局部地區有短暫陣雨，並有較大雨勢的機率，宜蘭地區也有零星短暫陣雨，中午過後各地山區及大台北地區有零星短暫雷陣雨。

明天、周日環境為偏南風，水氣稍增，午後降雨範圍擴大；各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區容易有雷陣雨發生，周末如有安排戶外活動，留意午後天氣變化。

下周一至下周四環境轉為西南風，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周四北部、東北部地區也有零星短暫陣雨的機率；西南風影響之下，南部近山區及東南部地區局部氣溫也可能較高，注意防曬並多補充水分。

下周五、下周六環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨。

5月25日鋒面接近，天氣較不穩定，各地降雨機率提高，降雨時間、區域及影響程度仍有不確定性，注意氣象署最新預報資訊。

周六至周日金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返留意航班資訊。

近日降雨雖緩，不過部分地區土壤含水量較多，加上近期地震影響，山區土石較為鬆動，應慎防坍方及落石，進入山區活動仍應注意安全。