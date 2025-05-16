梅雨可能遲到？ 專家分析西南季風這時終於要進入南海
5、6月是梅雨季，梅雨何時來？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據新的預報資料來看，預估5月29日至30日左右西南季風終於要進入南海，也就是南海的西南季風肇始，比氣候平均的5月第4侯（5月16日至5月20日）要晚了約8至10天左右。
「季風進來了，再來就要看有沒有鋒面下來配合」，吳聖宇表示，如果有的話，那就有可能會是比較正式、典型的梅雨鋒面架構。不過，不見得降雨就一定會很大，要看到時候鋒面本身的條件，例如有沒有中高層短波槽、有沒有好的高層輻散、有沒有顯著的大氣不穩定度等等。
吳聖宇表示，另外就是鋒面附近發展的中尺度對流系統，有沒有剛好落在陸地或附近也很重要，這些都是變化很大的東西。現在就要問是否出現豪大雨，是不切實際的事情，所以也不必太擔心。西南季風進入南海是每年都會發生的自然現象，並不是什麼需要大驚小怪的狀況。
如果沒有鋒面配合，吳聖宇說，西南季風的到來，也會改變台灣附近的大氣狀態，最大的差異在於底層水氣將會是經常性的偏多，水氣一多，即使只靠白天的熱力作用或是海陸風的局部環流，也可能會有對流系統或是降雨雲層出現，對應到台灣的反應就是陸地上的午後熱對流雷雨，以及中南部沿海夜晚清晨的海陸風降雨系統等等，雨季的感受會變得明顯，同時也是夏季正式開始的象徵。5月底剛好配合端午節，就傳統節氣上來說，也算是正式的入夏了。
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