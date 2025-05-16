新冠快篩庫存5萬劑 衛福部促廠商增產

新冠疫情升溫，醫療院所就診人次連五周上升，上周就醫人數逼近萬人，有民眾反映，稱跑十多家藥局都買不到快篩試劑。為此，衛福部食藥署、疾管署十四日舉行緊急會議，盤點國內快篩庫存，截至上周家用快篩庫存為五萬劑，食藥署將視疫情要求國內廠商增產。

醫師提醒，此波感染個案以年輕族群居多，若不小心把病毒帶回家，家中孩童、長者需提高警覺。

食藥署副署長王德原指出，隨著新冠疫情升溫，使用量預期上升，將要求三家國內廠商增產，另也與四大超商、藥師公會聯繫，要求加強進貨，確保民眾買到試劑。

疾管署副署長羅一鈞指出，新冠疫情持續攀升，預計六月達疫情高峰，快篩需求持續增加。除新冠疫情外，如流感、人類間質性肺炎病毒、腺病毒等也很活躍，提醒出現呼吸道症狀應盡速就醫。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，近期新冠疫情明顯增加，感染案例以十歲至卅歲的年輕族群居多，殺傷力雖減低，但傳染力增強。案例增加也與出國旅遊，出入境人潮相互傳染病毒有關。

新光醫院感染科主任黃建賢說，院內三月新冠病例僅三人，五月則有卅人確診，但目前國人疫苗整體施打率不到六成，當年輕人染疫症狀像感冒一樣，但疫苗覆蓋率低，無法形成社區保護力，很有可能將病毒帶回家，對家中孩童、長輩、慢性病患者是一大威脅，呼籲民眾應接種新冠JN.1疫苗，建立群體免疫力。