聽新聞
0:00 / 0:00

新冠快篩庫存5萬劑 衛福部促廠商增產

聯合報／ 記者林琮恩廖靜清／台北報導

新冠疫情升溫，醫療院所就診人次連五周上升，上周就醫人數逼近萬人，有民眾反映，稱跑十多家藥局都買不到快篩試劑。為此，衛福部食藥署、疾管署十四日舉行緊急會議，盤點國內快篩庫存，截至上周家用快篩庫存為五萬劑，食藥署將視疫情要求國內廠商增產。

醫師提醒，此波感染個案以年輕族群居多，若不小心把病毒帶回家，家中孩童、長者需提高警覺。

食藥署副署長王德原指出，隨著新冠疫情升溫，使用量預期上升，將要求三家國內廠商增產，另也與四大超商、藥師公會聯繫，要求加強進貨，確保民眾買到試劑。

疾管署副署長羅一鈞指出，新冠疫情持續攀升，預計六月達疫情高峰，快篩需求持續增加。除新冠疫情外，如流感、人類間質性肺炎病毒、腺病毒等也很活躍，提醒出現呼吸道症狀應盡速就醫。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，近期新冠疫情明顯增加，感染案例以十歲至卅歲的年輕族群居多，殺傷力雖減低，但傳染力增強。案例增加也與出國旅遊，出入境人潮相互傳染病毒有關。

新光醫院感染科主任黃建賢說，院內三月新冠病例僅三人，五月則有卅人確診，但目前國人疫苗整體施打率不到六成，當年輕人染疫症狀像感冒一樣，但疫苗覆蓋率低，無法形成社區保護力，很有可能將病毒帶回家，對家中孩童、長輩、慢性病患者是一大威脅，呼籲民眾應接種新冠JN.1疫苗，建立群體免疫力。

快篩試劑 新冠肺炎

延伸閱讀

疫情仍上升...陳奕迅確診新冠 醫師曝：病毒傳染力變強

新冠連5周上升...去年疫苗施打率「不到2成」 醫擔憂2族群

買不到新冠快篩 衛福部急開會：庫存5萬劑已請廠商增產

電波除皺、超音波拉提 醫：不是所有人都適合

相關新聞

明天繼續熱「高溫上看36度」周末雷雨擴大 3地區須留意

天氣持續高溫炎熱，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1周受高壓影響，台北盆地、中南部高溫恐達33至35度，南部近山區高溫上...

看起來沒壞？冰箱食物亂放當心食物中毒 營養師警告：毒素悄悄產生

你家冰箱食物安全嗎？營養師品瑄在Instagram發布貼文提醒，冰箱裡那些「看起來還好好的食物」其實可能已經隱藏健康陷阱！品瑄提醒大家冰箱並不是食物的保險箱，就算是看似萬能的冷凍庫也不是封印術。

新冠連5周上升...去年疫苗施打率「不到2成」 醫擔憂2族群

根據疾管署資料顯示，國內新冠疫情已連續5周呈現上升趨勢，新光醫院內科部感染科主任黃建賢表示，院內自三月起，新冠患者明顯增...

拚命加班恐致命！ 醫師：工時超過60小時健康就亮紅燈

現代人生活步調緊湊，有不少人都是沒日沒夜地拚命工作。工作賺錢固然重要，但長期過勞的代價，恐怕比我們想像的還要高。有醫師就警告，上班族若每周工時超過60小時，不只容易過勞，還會出現許多健康危機，嚴重一點更可能致命。

台灣肥胖率飆破50%！營養師點出「現代人變胖4大元兇」

2024年，美國有高達43%成年人被列為「肥胖」，相較於1960年代的13%，足足增長三倍多。然而這並不是美國才有的現象，台灣國健署最新數據也顯示，台灣的成人肥胖率為50.3%，甚至比美國人還胖。加州一名營養師分享現代人變胖的4大主因，希望藉此幫助人們減重，恢復更健康的體態。

住院醫性侵...工會行文要求檢討 台大醫院回應了

台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎性侵病患遭台北地方法院判刑3年，引爆民眾對婦產科信任危機。台大醫院企業工會及台北市醫師職業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。