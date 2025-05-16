長住普羅旺斯 訪傳奇莊園

現代人生活步調緊湊，有不少人都是沒日沒夜地拚命工作。工作賺錢固然重要，但長期過勞的代價，恐怕比我們想像的還要高。有醫師就警告，上班族若每周工時超過60小時，不只容易過勞，還會出現許多健康危機，嚴重一點更可能致命。

2025-05-15 20:40