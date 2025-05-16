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長住普羅旺斯 訪傳奇莊園

聯合報／ 本報訊

有些地方，是用來抵達的，而普羅旺斯，則適合「住下來」。有行旅攜手頂級精品VIP御用旅行講師Leah，推出獨家慢遊普羅旺斯Long Stay之旅；羅萊夏朵精品莊園連泊七晚，完全免去頻繁搬遷的疲勞。以呂貝隆為中心，深入七座魅力小城，走訪千泉之城艾克斯、米其林三星級推薦山城萊博、天空之城戈爾德 、索格島、電影取景地庫庫隆、卡瑪格等。旅程還會走訪傳奇莊園「馬納德．羅蘭」（愛馬仕活動場地）和紐時評選二○二五全球必訪「塞尚畫室」。

有行旅「賴在普羅旺斯不想走」十天九夜旅程，九月七日至九月十六日。報名請洽：02-8643-3517、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網

出國旅遊

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