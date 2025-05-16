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非聽不可／太極養生與健康促進 保骨增肌~談骨鬆與肌少

聯合報／ 本報訊

主講：台灣太極武術學院院長李佩懿

台大北護分院醫療部主任韓德生

時間：5月21日(三)下午1時15分至3時45分

地點：台大癌醫中心醫院5樓國際會議廳

北市基隆路三段155巷57號

洽詢：02-2322-0322轉237092、237093

2025健康台灣永續論壇 免費參加

時間：6月21日(六)上午10時至下午4時30分

地點：張榮發基金會國際會議中心1101會議廳

台北市中山南路11號11樓

洽詢：02-8692-5588轉5616

報名：https://event-health.udn.com/campaign/KmuxUdn-185

北市 台大 基隆 永續

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