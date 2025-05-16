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非聽不可／太極養生與健康促進 保骨增肌~談骨鬆與肌少
主講：台灣太極武術學院院長李佩懿
台大北護分院醫療部主任韓德生
時間：5月21日(三)下午1時15分至3時45分
地點：台大癌醫中心醫院5樓國際會議廳
洽詢：02-2322-0322轉237092、237093
2025健康台灣永續論壇 免費參加
時間：6月21日(六)上午10時至下午4時30分
地點：張榮發基金會國際會議中心1101會議廳
台北市中山南路11號11樓
洽詢：02-8692-5588轉5616
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