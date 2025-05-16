健康你我他／管控身體健康 吃到飽挑食材

「年輕時什麼都想吃，沒錢；年老時有錢，什麼都不能吃」，前一句話確實是我們五年級生年輕時的寫真，中年之後，兩個兒子上高中，那時開始有吃到飽餐廳，為滿足全家人的口腹之欲，只要家庭成員有人生日，我們就會安排到吃到飽餐廳用餐，各取各自愛吃的食物，互不干擾。

就是因為可以吃到飽，所以大家都會有貪小便宜的心態，非得要吃到撐不可，這樣的方式持續到近幾年，我體檢漸有紅字，兒子們也心寬體胖，為了全家人身體健康，體態良好，我們漸漸和吃到飽餐廳遠離，改以點菜或是排餐為之，平時也維持運動及喝水習慣，現今情況稍有控制。

原本回澎湖娘家，會去吃到飽餐廳放縱腸胃，現也因身體健康管控，選擇到較優質帶有古早味的餐廳用餐，想吃多少點多少，較少會過量。

由於體檢數值良好的老公還是喜歡吃到飽餐廳，兒子們為了表示孝心與孝行，就選在他生日或父親節時，訂知名吃到飽餐廳為他慶祝。

不過現在的我們看到琳瑯滿目的美味餐點，不會被食欲所惑而盲目地拿取高熱量、高油脂食材，肥了身體還危害健康，而是選擇海鮮及牛羊肉、青菜類食用。

之前老公和兒子們只要進入吃到飽餐廳，冰淇淋都一碗接一碗吃到撐，目前以健康為念的他們，已能適可而止，不再放縱了。