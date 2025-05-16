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專業觀點：家族性肺癌不可輕忽 及早篩檢成關鍵

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
台大醫院新竹台大分院院長余忠仁。圖／聯合報系資料照片
台大醫院新竹台大分院院長余忠仁。圖／聯合報系資料照片

針對茉莉一家接連罹患肺癌的案例，台大醫院新竹台大分院院長、台大醫學院內科教授余忠仁表示，肺癌的確具有明顯的家族遺傳性，若家族中有一位直系血親罹患肺癌，其他家人罹癌風險可達4.5%；若兩位以上罹癌，風險更高達7.7%。他也提醒，肺癌發病與基因及環境因素密切相關，其中空汙懸浮微粒PM2.5是重要誘因之一。

國健署肺癌早期偵測計畫數據顯示，肺癌家族史患者與重度吸菸者，罹癌的比例是2比1，顯示每3個罹癌的人中，就有2個有家族史。中央研究院院士、台大醫學院內科教授楊泮池亦指出，在亞洲有家族肺癌病史的不吸菸女性，其罹患肺癌風險和亞洲重度吸菸男性一樣高。

國健署也自114年擴大肺癌篩檢的條件，凡有家族史的女性40歲、男性45歲起，或符合重度吸菸條件者，都應每兩年接受一次LDCT篩檢。

對於民眾篩檢時發現肺部結節，是否就要開刀治療的擔憂？余忠仁解釋，醫師會根據結節的性質及大小決定治療策略。「一般毛玻璃狀結節超過2公分、實心結節超過1.8公分才建議手術；其他多採取密切追蹤即可。」他表示，過度的焦慮與恐慌是不必要的，關鍵在於及早發現與規律追蹤。

余忠仁指出，「台灣約67%的肺癌患者從未抽菸，空氣汙染防範不可忽視。」更提出降低罹癌風險3招：

1.隨時留意空氣品質指標，汙染嚴重時減少外出。

2.居家一定要保持良好通風，尤其是廚房需使用抽油煙機。

3.避免居住靠近交通要道的低樓層，減少汽車廢氣的影響。

台大醫學院 國健署 空氣品質 罹癌 肺癌

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