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2025癌症論壇回響 一顆暖心蘋果！盼給癌二代更多勇氣

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
2025癌症論壇，設有抗癌許願牆，癌友紛紛寫下抗癌心願。圖／聯合報系資料照片
2025癌症論壇，設有抗癌許願牆，癌友紛紛寫下抗癌心願。圖／聯合報系資料照片

4月「2025癌症論壇暨工作坊」落幕後，獲得回響。聯合報社收到一封來自高雄市的癌友茉莉投書。今年56歲的茉莉是道地的「癌二代」，母親與阿姨先後罹患肺腺癌，親人倒下的身影，讓茉莉拉著姊姊、弟弟一起自費接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，結果她成了家族的第3張病歷，確診原位肺腺癌，兩個弟弟則罹患肺腺癌第一期，讓她大為震撼，也很慶幸能提早發現、及早治療。

茉莉參加了聯合報一連舉辦兩日的2025癌症論壇。論壇首日的午休，茉莉享用了特色午餐後，買了兩顆蘋果補充體力，在廣場上找了位子，和著台北微涼的空氣慢慢享用一顆蘋果，「蘋果好吃」，她滿足的把另一顆蘋果放進背包。

傳遞幸福 蘋果送給白雪公主

正要走回論壇會場，迎面而來一位黑髮垂肩、穿著白雪公主服裝的小女孩，茉莉蹲下笑吟吟對她說：「妳就是白雪公主。」女孩轉身朝父親大喊：「阿姨說我像白雪公主。」那位爸爸笑了。這時，茉莉一個幸福的念頭閃過，掏出另一顆蘋果，走向小女孩和她的爸爸說：「童話裡的蘋果有毒，但這顆很甜，送給真正的白雪公主。」父女倆開心接過蘋果，頓時讓茉莉心頭暖暖的。

母肺腺癌 她47歲篩檢出罹癌

參加癌症論壇正是茉莉學習癌症新知能力的來源，9年前她的母親確診肺腺癌後，當時47歲的她，帶著姊姊與弟弟一同接受LDCT篩檢，結果發現她的右上肺葉已有異常，弟弟們更分別確診肺腺癌第一期，母親歷經標靶治療和化療兩年半，最終在108年撒手人寰，幾個月後，她的追蹤報告發現了變化，被診斷出罹患原位肺腺癌，切除了右上肺葉。

手術後僅一周，茉莉便拖著傷口返回講台，只因放不下班上的學生，當她向學生們說明病情，一位罹患過動症的學生竟淚流滿面，令她深受感動。隔年，她選擇在課程告一段落時提前退休。

罹癌後，茉莉特別將保險文件和生前契約放在床上，交付給兒女，並感性說道：「我很慶幸爸媽早已不在，否則媽媽看見我罹癌，一定會非常痛苦。也幸虧孩子們成年，能理解病情並支持我。」

2025癌症論壇，民眾參與相當踴躍，獲得廣大回響。圖／聯合報系資料照片
2025癌症論壇，民眾參與相當踴躍，獲得廣大回響。圖／聯合報系資料照片

精準抗癌 治療歷程感同身受

茉莉很喜歡今年論壇的主題「精準抗癌．暖心陪伴」，兩位名人受邀談罹癌與治療的心路歷程，令她感同身受；每一場演講都聚焦著主題，醫師在演講中投射出的專業與溫柔，更是對現場民眾的暖心陪伴。

茉莉表示，「媽媽不只遺傳給我疾病，也遺傳了膽識與美好。所以與其怨天尤人，不如勇敢面對。」更期盼將勇氣傳遞給更多「癌二代」。

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