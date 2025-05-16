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中橫復建至少要15年 梨山居民：太久了

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
中橫便道常因地震和大雨，造成坍方和落石，交通受阻。本報資料照片
中橫便道常因地震和大雨，造成坍方和落石，交通受阻。本報資料照片

中橫復建總經費約206億，預計2029年完成設計發包，工期初估10年；公路局工程人員指出，谷關到德基段岩質破碎且風化嚴重，規畫要用10座架高橋梁和9座隧道，繞過落石風險路段，工程困難且複雜，初估設計發包到完工，至少15年。

立法院副院長江啟臣前天邀公路局相關單位現勘，盼加速中橫復建進度，還給大梨山地區居民一條安全回家的道路。梨山不少居民表示，還要等15年，新生兒讀高中才能通車，實在太久了！

江啟臣感謝所有工程人員長期付出與辛勞，他表示，梨山擁有台灣最美麗的高山風景，蘊含豐厚的農特產品，本應是台灣發展高山旅遊、綠色經濟的重要資源，然而自921大地震導致中橫台8線中斷，至今26年，嚴重耽誤大梨山地區的發展。

工程人員指出，中橫復建有不少問題待克服，其一中橫便道是帶狀工區，可能7到10個工作面同時展開，但可供物料堆置、混凝土產出、工人住宿、辦公的安全平面位置甚少，沒有足夠的基地營空間。另施工期間邊通車，可能交通打結，也延緩施工進度；還有不確定天災因素，如遇緊急醫療後送事件，須立刻排除各種施工。

公路局將來會與台電大光明抽蓄發電計畫並行，兩者對僅有一條道路的工區也會互斥，例如台電運送物料，沿線工區就不能澆灌混凝土或者吊掛重物料，都會影響工程進度。

依中橫便道施工經驗，一年最多執行經費約3到4億元，評估復建總經費分年執行，平均每年要執行約2到30億，工程量增5到7倍，便道地形、環境、考量因素太多，工期無法「早點完工」。

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