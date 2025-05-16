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高中爆發水痘群聚 高市：非會考考場、今全校清消

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市某高中發生疑似水痘群聚事件，衛生局提醒，患者初期會有輕微發燒、疲倦及頭痛等症狀，之後皮膚會出現紅疹及水泡。圖／高市衛生局提供
高雄市某高中發生疑似水痘群聚事件，衛生局提醒，患者初期會有輕微發燒、疲倦及頭痛等症狀，之後皮膚會出現紅疹及水泡。圖／高市衛生局提供

高雄市某高中爆發疑似水痘群聚案，衛生局證實，9日晚間接獲通報，共8名學生確診水痘，將監控至6月23日。教育局表示，國中會考將在明、後天辦理，染疫的班級教室不是考場，今天會進行全校清消整備。

衛生局表示，這所高中自6日至12日共8名學生確診水痘，目前未再新增。但水痘傳染力強，疫情班級已暫停跑班、社團等共同活動，常接觸的物品表面、教室及公共區域也要求以1000ppm漂白水每日消毒3次，另個案需在家休息至全身水痘結痂變乾，以遏止疫情擴大。

教育局說明，學校出現水痘病例後通報衛生單位、要求確診學生在家休養，並同步開啟視訊教學，校方除提供學生口罩，夜間啟用紫外線燈進行教室消毒、每日使用稀釋漂白水加強清潔，保持教室通風良好。

教育局指國中教育會考明、後天舉辦，不過疫情班級教室沒有當考場，今天及考試結束當日會進行全校清消，且特別加強廁所消毒，提高考場環境消毒頻率，另提供手部清潔液等防疫物資給考生及考場人員使用。

就外界質疑學校延遲通報，衛生局表示，高市學校、補習班、兒童課後照顧及樂齡學習中心，同一班級（單位）同天內有2名以上，或7天內累計5名以上學生確診水痘，應於24小時內通報轄區衛生所，校方9日接獲家長通報後，有依規定執行。

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