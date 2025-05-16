嘉義縣東石龍舟賽31日登場 48隊爭霸創新高

端午節將近，嘉義縣東石漁人碼頭龍舟競賽31日舉行，今年48支隊伍報名創下歷年新高，昨辦龍舟點睛進水典禮，活動前一日焰火秀先登場；而每年此時為東石養殖蚵仔產季，受去年颱風影響，剝殼蚵價格比去年同期上漲，不過隨產量增加有望回跌。

嘉縣端午龍舟賽邁入第39屆，今年較去年增加6隊參賽，副縣長劉培東、東石鄉長林俊雄、先天宮主委吳森源一起為龍舟開光點睛，表達對自然及先人敬意，開眼也象徵驅邪、制煞作用，能庇佑比賽平安順利。

林俊雄說，龍舟競賽系列活動30日登場，當天下午起有精彩暖場表演，晚上7時30分有長達360秒高空焰火秀，端午節當天除了龍舟競賽，也免費提供在地鮮美的蚵仔粥、花枝丸、蚵卷招待遊客，並設59個美食攤位、規畫充氣墊溜滑梯戲水區。