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嘉義縣東石龍舟賽31日登場 48隊爭霸創新高

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導
龍舟競賽31日登場，昨辦龍舟點睛進水典禮。圖／嘉縣府提供
龍舟競賽31日登場，昨辦龍舟點睛進水典禮。圖／嘉縣府提供

端午節將近，嘉義東石漁人碼頭龍舟競賽31日舉行，今年48支隊伍報名創下歷年新高，昨辦龍舟點睛進水典禮，活動前一日焰火秀先登場；而每年此時為東石養殖蚵仔產季，受去年颱風影響，剝殼蚵價格比去年同期上漲，不過隨產量增加有望回跌。

嘉縣端午龍舟賽邁入第39屆，今年較去年增加6隊參賽，副縣長劉培東、東石鄉長林俊雄、先天宮主委吳森源一起為龍舟開光點睛，表達對自然及先人敬意，開眼也象徵驅邪、制煞作用，能庇佑比賽平安順利。

林俊雄說，龍舟競賽系列活動30日登場，當天下午起有精彩暖場表演，晚上7時30分有長達360秒高空焰火秀，端午節當天除了龍舟競賽，也免費提供在地鮮美的蚵仔粥、花枝丸、蚵卷招待遊客，並設59個美食攤位、規畫充氣墊溜滑梯戲水區。

不過，去年凱米颱風造成東石、布袋沿海蚵棚災損嚴重，共計8400浮筏蚵棚及300公頃平掛蚵棚受害，嘉義區漁會推廣股幹事陳宏聰說，目前剝殼蚵仔每斤180元，比去年同期漲30元，隨著產量增加，價格將回跌，且東石的牡蠣養殖環境沒有工廠排放廢水，水質造就美好肉質，且許多盤商與剖蚵業集中東石，讓東石蚵成為優質牡蠣品牌，「端午節前享用肥美蚵仔正是時候」。

嘉義縣東石鄉養殖蚵仔進入產季，近日漁村婦女忙剖蚵。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉養殖蚵仔進入產季，近日漁村婦女忙剖蚵。記者魯永明／攝影

嘉義 東石 端午節 龍舟賽

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