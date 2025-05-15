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紙風車32年演出6608場 劇團轉為文化公益推動者

中央社／ 台北15日電

演出超過6608場的紙風車文教基金會，推出成軍32年工作執行報告，從劇場團體轉變為文化公益推動者，創辦人李永豐表示，免費看戲是所有孩子的權利，孩子的笑聲是最美麗的桂冠。

紙風車成軍32年來，始終處於高速運傳的狀態，直到2年前30週年前夕決定要整理這份「遲來的年報」。工作執行報告總編輯李玉華表示，一般企業年報每年都會做，「但我想紙風車當初根本沒想過自己會活過30年，我們整理了2年，終於完成這份報告。」

李玉華表示，過去紙風車都以演出現場跟觀眾交流，但這32年來演出超過6608場，觀眾人數1475萬人，超過43萬名捐款者加上1萬5千名志工，紙風車也連續12年獲選為文化部台灣品牌團隊，「紙風車跟社會要有新的溝通，不只是透過演出，而是透過每年的工作報告與數據，讓社會一起了解。」

從表演紀錄、演職員名單、技術人員名單、票房紀錄到地方巡演資料，編輯小組一一重新盤點與驗證，李玉華認為，紙風車就像文化界的台積電，「在自己的領域保持領先，而且與時俱進。」

根據工作報告，紙風車從劇場團體轉變為公共文化推動者，早期階段（1992–2006）重點在於創作與表演包括戲劇與兒童劇。自2006年起，隨著「319鄉村兒童藝術工程」啟動，紙風車從藝術表演工作者轉型為「深入社會基層的文化實踐者」，更主動走出劇場，將表演送到社會中最缺乏資源的孩子。

紙風車也發揮戲劇能量，在藝術創作加入社會議題倡議，創作內容從童話與傳統故事，加入在地故事、校園反毒及性平等議題，以藝術為社會倡議平台，與政府、企業及公民社會合作做高度整合。近年則以永續看待鄉鎮兒童藝術工程，讓台灣的孩子接觸藝術不再遙遠。

「表演藝術雜誌」總編輯黎家齊則觀察，如果要寫台灣表演藝術史，紙風車打破中產階級必須要買票才能欣賞戲劇的模式，絕對必須記上一筆。」

黎家齊表示，紙風車尋求贊助演出給偏鄉孩子欣賞，等同回到戲劇最初的起源，像酬神戲、外台戲等，家有婚喪喜慶跟鄰人分享，「這都已經可以成為論文的題目。」

創辦人李永豐表示，一路上他很感激4個貴人，包括鎰勝工業董事長黃子成、中國信託董事會秘書長高人傑、富邦集團董事長蔡明忠以及和碩聯合科技董事長童子賢，「這幾位一開始都在不太認識紙風車的情況下，相信了紙風車，給予捐款跟幫助。」

李永豐也表示，紙風車在做的事就像一盞燈，「只要燈沒滅，就會有孩子的笑聲，那也會是我最美麗的桂冠。」

劇場 紙風車

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