郵局金融卡每日提款限額降至10萬 5月28日生效

近年詐騙猖獗，其中通報警示帳戶以中華郵政最多，去年詐騙警示帳戶約有1萬619戶，不僅是所有金融機構中最高，更較前年暴增77％，為強化打詐，中華郵政5月28日起，將金融卡每日提款限額從15萬元調降為10萬元；約定轉入帳號的生效日，從即日生效改為2日後生效，影響約1800萬卡戶。

去年郵局的詐騙警示帳戶暴增77％，其中又以外籍移工、領補助款或低收入戶、偏鄉客戶的帳戶被當成人頭帳戶比率最高。

根據中華郵政統計，近3年攔阻詐騙件數逐年成長，2022年攔阻1451件、金額5億8500多萬元，2023年攔阻1821件、金額7億5500多萬元，2024年攔阻2281件、金額8億9600多萬元；詐騙警示帳戶部分，中華郵政今年第1季警示帳戶有4816戶，跟去年第1季相比，下降8.58%，另今年第1季全國郵局防止510件詐騙，金額累計達2億3066萬餘元，比去年成長5成以上。

中華郵政近日公布，為防止郵政金融卡提款服務遭濫用於詐騙犯罪，公司自5月28日起調降每日提款限額從15萬元降至10萬元，以完備帳戶風險控管並加強保障儲金安全。

中華郵政儲匯處長陳廣蓮表示，金融同業金融卡單日提款限額，大多訂於10至15萬元，郵局調降限額後仍符合業界服務水準；陳廣蓮強調，調降提款限額僅影響少數儲戶，未損及正常使用提款服務的的儲戶權益。

陳廣蓮指出，目前郵政金融卡數約1800萬卡，為各金融機構之冠，調降提款限額，使詐騙集團車手不易提現，可降低郵政金融卡淪為人頭戶提現工具的風險。

此外，帳戶設定為約定帳戶後，可轉帳金額可變更高，中華郵政也修正郵政金融卡約定帳戶生效日，從即日生效改為2日後生效，增加民眾可應變時間。