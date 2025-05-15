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癌藥健保給付「有時限」 百濟神州援助計畫助病友用藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
百濟神州台灣及香港總經理陳益雅表示，該公司協助各國彌補政府未涵蓋治療缺口，提供創新藥物援助計畫，以台灣為例，該計畫分銜接健保與自費治療方案，已協助130位病患，每年平均藥費落在128至172萬元間。記者林琮恩／攝影
百濟神州台灣及香港總經理陳益雅表示，該公司協助各國彌補政府未涵蓋治療缺口，提供創新藥物援助計畫，以台灣為例，該計畫分銜接健保與自費治療方案，已協助130位病患，每年平均藥費落在128至172萬元間。記者林琮恩／攝影

降低癌症發生率及死亡率，是賴清德總統健康台灣政策目標，衛福部健保署近年加速給付新藥，並推動癌症新藥基金等政策。不過，病友團體統計，67%癌症新藥納入給付，卻限縮適應症，且許多癌症新藥設有給付時間限制，一旦超過用藥一定時間，須轉為自費。百濟神州（BeOne）公司推動創新治療支持機制，病友健保給付時間截止後，可轉由該計畫支付。

國際癌症研究機構（IARC）預估，2050年全球癌症新增個案將突破3500萬人，2045年亞洲新發癌症病人將居全球之冠。不過，經濟合作組織（OECD）國家中，僅16%國家在新藥於全球上市後1年內引進，且僅29%納入給付，亞洲地區平均上市時間延遲3年。

病團調查，近7成癌症藥物健保給付不符國際臨床指引，標靶藥物BTK抑制劑，可用於治療慢性淋巴性白血病（CLL）患者，但目前僅核准給付具特定染色體缺陷病患，占CLL患者人數一成。百濟神州台灣及香港總經理陳益雅表示，目前9成CLL病人首次治療時，僅能使用傳統化療，「陷入有藥卻用不到困境。」

此外，即使符合給付條件，健保也設有給付時間限制，以CLL病人BTK抑制劑給付為例，國際多給付完整療程，但國內健保僅給付24個月，許多病人存活時間達5至7年，健保給付期滿後，只能轉為自費使用或改用其他治療。

陳益雅表示，BeOne協助各國彌補政府未涵蓋治療缺口，提供創新藥物援助計畫，以台灣為例，該計畫分為銜接健保與自費治療方案，目前已協助130位病患持續用藥治療，每年公司支出平均藥費落在128萬至172萬元間。

BeOne在全球45個國家地區啟動140餘項臨床試驗，累計受試者超過2.4萬人，研發藥品涵蓋血液腫瘤與實體腫瘤。BeOne台灣及香港醫藥事務副總監林帝佑說，該公司內部臨床試驗團隊，比起委由外部臨床試驗機構（CRO）執行新藥臨床試驗，可減少30%以上成本，並縮短新藥上市時間30%，但藉此方式提升癌症藥物可近性、可負擔性，造福更多患者。

健保署 患者 癌症新藥基金

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