拚命加班恐致命！ 醫師：工時超過60小時健康就亮紅燈

現代人生活步調緊湊，有不少人都是沒日沒夜地拚命工作。工作賺錢固然重要，但長期過勞的代價，恐怕比我們想像的還要高。有醫師就警告，上班族若每周工時超過60小時，不只容易過勞，還會出現許多健康危機，嚴重一點更可能致命。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2024年統計顯示，美國全職員工平均每周工時為42.9小時，但有不少人實際工時比統計數字更高。台灣雖然平均工時約為41.5小時，整體勞動環境卻沒有比較健康，員工過勞病倒的新聞時有所聞。

專家發現，超時工作會對身體帶來許多負面影響，因此整理出相應可能會有的病症，並給予改善建議。

皮膚老化、爆痘或皮膚癌

壓力過大或睡眠不足時，第一個反應的器官就是皮膚。醫師指出，超時工作會導致壓力荷爾蒙飆升，加上螢幕藍光與辦公室燈的照射，就會出現黑眼圈、細紋、痘痘等皮膚惡化情況，甚至加速老化，提升罹患皮膚癌風險。

視力受損、乾眼症上身

長時間盯螢幕會造成視力模糊、乾眼、頭痛等「數位眼睛疲勞症候群」。眼科醫師建議，使用螢幕工作時，應採取「20-20-20法則」。每20分鐘就望遠20英尺（約6公尺）20秒，並且確保讓螢幕低於視線位置。

心血管疾病風險飆升

世界衛生組織研究發現，每周工時超過55小時者，罹患中風風險高達35%、心臟病風險則高達17%。長時間坐著不動、暴飲暴食與睡眠不足，也都是心血管的隱形健康殺手。

體重上升、肥胖風險提高

加班或超時工作，常讓人選擇高熱量速食或乾脆不吃，結果打壞飲食習慣。除此之外，由於工時太長，運動時間減少，也容易導致肥胖，進一步引發高血壓、糖尿病、脂肪肝與癌症等疾病。

頸部與背部慢性疼痛

久坐不動、姿勢不良，加上桌椅高度不對或缺乏腰背支撐，都會讓脊椎與肌肉長期承受壓力，導致慢性疼痛與筋骨退化。有部分人就會因此出現腕隧道症候群等疾病。

憂鬱、焦慮與過勞症候群

精神科醫師指出，工時超過48小時以上，罹患憂鬱與焦慮的機率大幅上升。失眠、孤立感、人際互動減少，都是心理健康的隱憂。

專家強調，長期透支體力工作，付出的健康代價十分沉重，上班族應設立清楚的「下班界線」，別讓工時偷走人生。