兒癌質子治療擬納健保 健保署請醫學會再評估成本效益

台灣放射腫瘤醫學會今赴衛福部健保署，討論「兒童固體腫瘤」質子治療納入健保給付。健保署長石崇良指出，根據實證評估，部分兒童腫瘤質子治療具成本效益，包括存活時間差異、生活品質提升等，將請醫學會依實證差異以及國際治療指引等進行討論，再向健保署提案，以評估對於健保財務影響。

石崇良說，放射腫瘤醫學會代表今溝通質子治療納入健保給付一事，此為「提案前溝通」僅為意見交流，還沒有正式提出申請，醫學會將就今討論內容研議後正式提案。但若要納入健保給付，還需經專家會議、共擬會議等流程，預計最快9月才會在共擬會議討論。

癌症放射性治療器常見光子治療，質子治療是較新治療方式，治療成本較高，但治療較有集中性。放射腫瘤醫學會認為，兒童癌症較少見、對健保財務衝擊小，且質子治療可減少後遺症，長期來看可減少社會成本。

石崇良指出，依衛福部委託醫藥品查驗中心（CDE)的醫療科技評估（HTA）報告，在質子實證證據上，健保署與醫學會看法相同，在成人質子治療上沒有成本效益，但部分兒童腫瘤治療確實有效益。其效益包括兩面向，一個部分腫瘤患者存活年數差別，另一個是質子治療較集中的特性，於併發症、副作用發生率有所差異。

石崇良舉例，如在中樞神經的固態腫瘤，採用傳統光子治療可能會影響脊椎、骨骼及未來生活品質。本次會議建議腫瘤醫學會可針對存活率差異、生命品質影響差異等納入提案考慮，同時參考國際指引如質子治療屬於一線、二線、三線治療，或證據強度、建議強度等，提出適合國內的適應症方案，健保署才能估算受惠病患與財務影響。