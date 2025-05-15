快訊

威震角頭吳明達遭撤銷假釋理由曝光 違規與素行不良之人交往

Melody突請辭「11點熱吵店」 和沈玉琳拆夥原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

福衛8號衛星今年十月發射升空 國科會：2031布建完成

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
福八模擬圖。圖／國科會提供
福八模擬圖。圖／國科會提供

台灣第一個自製「衛星星系」福爾摩沙衛星八號（簡稱福衛八號），其中第一顆衛星（FS-8A）預計今年8月起運至美國、10月發射升空，國科會主委吳誠文今天受訪表示，福衛8號的第1顆衛星，現已進到最後階段的準備工作，包含抗輻射測試、振動測試、太空環境測試等，期盼讓台灣的太空發展之路更穩、更長遠。

吳誠文表示，福衛八號為「第三期國家太空科技發展長程計畫」領銜的第一個計畫，由6（高解析度）加2（超高解析度）顆光學遙測衛星組成星系，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。

吳誠文表示，太空領域是全球急速蓬勃的新興產業，台灣具有高科技研發及製程的優勢，為達成賴總統「競逐太空」的政策指示，政府不僅推出太空產業深耕計畫，更透過福衛八號的研製過程，與民間產業攜手合作，這些策略就是為了促使臺灣產官學研的腳步可以更快、更整齊，也期盼讓台灣的太空發展之路更穩、更長遠。

國科會今日舉辦「2025 AI創新應用論壇暨IC Taiwan Grand Challenge頒獎典禮」，匯集國內外產業的重量級人士，共同探討台灣如何善用半導體產業優勢，開拓AI創新應用的新局。

吳誠文指出，IC Taiwan Grand Challenge自2024年起致力挖掘吸引全球的IC設計創新、晶片創新應用及系統整合人才，第一梯次選出了5隊國內外新創及學研團隊獲獎，獲選新創已有2家進駐南港IC育成中心，來自美國的新創公司GalaVerse在國科會的極力促成下，完成與國內外大廠對接合作；在資金媒合面向，亦獲得IC設計大廠種子輪投資，反映市場對新創技術應用前景的高度肯定。

國科會表示，將持續透過「IC Taiwan Grand Challenge」幫助全球潛力的IC與AI創新應用發展，第三梯次徵案即日起至2025年6月30日開放線上報名，歡迎新創及學研團隊踴躍參與，更多競賽資訊請至官網https://ictaiwanchallenge.org/查詢。

吳誠文 國科會 太空 福爾摩沙衛星 美國

延伸閱讀

視察福衛八號 賴總統：產學研全力以赴為發射做好準備

迎戰AI時代！國科會：致力挖掘全球IC設計及晶片應用人才

中發射算力衛星 把AI送上太空 將領先全球組成星座

政院做大智慧機器人產業…2026年啟動 匡列百億預算支持

相關新聞

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

判決出爐 交通部首畫設風場航道被認違法

交通部在2021年4月26日公告彰化風場航道處分，該公告於6個月後正式實施，但禁航、禁漁等規定引來爭議，2023年1月1...

為什麼近山區更熱？ 鄭明典4字解惑：還有不少增溫空間

「今天西半部平地普遍有30度以上高溫，靠山區的平地溫度相對更高」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書以「海溫調節」現象說明，...

未來1周高溫炎熱今上看36度 周六午後雷陣雨範圍擴大

未來1周高溫炎熱，中央氣象署技正林秉煜表示，注意防曬和補充水分，小心中暑。午後有局部雷陣雨，山區活動注意天氣變化。金馬地...

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

蹲馬桶別超過10分鐘！醫師示警1習慣「養痔瘡」：風險增46%

不少人上廁所習慣帶上手機，也邊滑手機邊如廁。林口長庚胃腸肝膽科副教授級主治醫師李柏賢昨日透過臉書提醒民眾，上廁所千萬別再滑手機，因為一旦習慣養成，痔瘡的風險恐增高46%，不得不慎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。