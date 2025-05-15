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北市聯醫爆男醫檢師偷拍女病患 院方證實已停職處分

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立聯合醫院仁愛院區一名急診謝姓醫檢師涉嫌偷拍女病患，已被院方停職處分。本報系資料照。
台北市立聯合醫院仁愛院區一名急診謝姓醫檢師涉嫌偷拍女病患，已被院方停職處分。本報系資料照。

台北市立聯合醫院傳出偷拍事件，院方今證實仁愛院區急診謝姓醫檢師於執行醫療業務過程中，涉嫌偷拍逾越專業分際的不當行為，對此表達嚴厲譴責，重申對於任何違法違紀行為一律採取零容忍立場，絕不姑息，目前已記過停職處分。

據悉，警方於5月11日凌晨2點多獲報到場，該名男性醫檢師涉嫌以手機偷拍一名女病患。事發後，去年5月到職的謝姓醫檢師日前已提離職。

聯醫仁愛院區表示，院方於案發第一時間已報警處理，當下誠摯向當事人表達歉意，並該員調離現職；另針對該員不當行為展開人事評議程序，經查證屬實，依規定予以記過停職處分。

院方說，原則上，心電圖檢查作業由醫事檢驗師執行病患的檢查。若因急診緊急情況、特殊時段或無女性人員當班等不可避免情形，由男性醫檢師執行時，應有女性（護理）同仁或病患親友陪同進入檢查室，方可檢查；已明訂檢查過程中嚴禁攜入手機或其他具備錄影功能之裝置，所有可錄影器材一律應置放於拉簾區域外，確保病人隱私安全。

聯醫強調，醫院是搶救生命的場所，醫療人員是守護健康的天使，對於女性患者的受檢與隱私尤其應該受到保障與尊重。

偷拍 隱私

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