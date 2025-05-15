交通部首劃設風場航道被認違法 新修訂指南9月17日發布

交通部2021年4月26日公告彰化風場航道處分，但禁航、禁漁等規定引來爭議，今天台北高等行政法院做出判決，以違反法律保留原則，撤銷彰化風場航道關於禁航及強制報到的限制，交通部首次畫設風場航道就被認定違法。對此，交通部航港局表示，新訂指南預計今年9月17前發布生效。

交通部在2021年4月26日公告彰化風場航道處分，其附件「彰化風場航道航行指南」內容包含「漁船不得於彰化風場航道之北向巷道、南向巷道及分隔區進行漁業行為」、「漁船應由東、西側緩衝區、彰化外海近岸航行區通行，並盡量避免進入南北向巷道及分隔區」，以及「所有穿越及航行彰化風場航道之船舶應向彰化VTS報到」等禁漁、禁航、強制報到等規定，違反者將處以10萬元至50萬元罰鍰。

為維護漁權，我國201位漁民陸續委任漁民權益暨環境永續中心協助提起訴願，2023年1月16日行政院訴願決定，認定禁漁規定違反法律保留原則，撤銷該部分規定；交通部也於2025年3月17日主動廢止彰化風場航道，但定6個月後才失效，且亦未同時公告新的彰化風場航道航行規範，漁民無法確知新的規範是否又會侵害漁民權利，因此漁民仍繼續訴訟。

今天台北高等行政法院做出判決，以違反法律保留原則，撤銷彰化風場航道關於禁航及強制報到的限制，等於漁民對於彰化風場航道的所有主張包含撤銷禁漁、禁航及強制報到，都被訴願機關及法院所接受。

對此，交通部航港局表示，交通部依航路標示條例第8條規定，原已於2021年4月46日核定公告發布彰化風場航道及其航行指南，並依循國際海事組織（IMO）海事安全委員會（MSC）規定，於公告後6個月正式實施。

對於台北高等行政法院做出判決，航港局表示，本局於2023年1月12日行政訴願審議委員會於做成訴願決定，部分撤銷彰化風場航道航行指南禁止漁業行為，並請交通部另為適法之處理時，就邀請經濟部、農業部及相關地區漁會，組成航道航行安全小組會議，經多次會議研商獲有共識。

航港局表示，依據海上避碰規則國際公約規定的責任與義務修正航行指南，將禁止漁業行為、禁止漁船於航道航行，以及穿越航道前須向船舶交通服務中心報到等規範修正，預計今年9月17日前發布生效，新訂指南發布前，有關漁業行為部分，將依前述研商共識，回歸海上避碰規則國際公約辦理。