陳奕迅病倒...專家憂「新冠傳染力更強」：愛找年輕人

金曲歌王陳奕迅原訂明天高雄巨蛋開唱，卻因突發不適、確診新冠肺炎，演唱會急喊卡。成大醫院家庭醫學部主任吳至行提醒，美國、韓國已經示警，夏天會再有一波疫情上升，他強調，除了新冠肺炎之外，也要小心肺炎鏈球菌。去年肺炎鏈球菌為5年同期新高，今年有可能再次來襲。

吳至行指出，慎防夏季疫情，「夏天戶外活動增加、群聚機會多，必須特別留意。」他說，新冠跟流感不同，沒有季節之分，以去年國內新冠疫情最高點就發生在7月初來看，今年又將在暑假爆一波，民眾絕對不要輕忽，也不要以為新冠流感化會降低重症傷害。

「天氣這麼熱，怎麼可能還會加重疫情？」吳至行表示，民眾常有這樣的迷思，以為大熱天不容易感冒、不會感染呼吸道疾病。他強調，新冠是全年性，病毒的影響一直沒有停過；病毒為了生存不停變異，或許症狀減輕了，但也加強了傳染性。

吳至行說，新冠流感化之後，民眾失去戒心，甚至降低預防新冠併發重症的必要性。「病毒總是無聲無息變異演化，讓人誤以為類感冒症狀沒有殺傷力，但細胞因子可能已經受傷。」他強調，物極必反，新冠疫情可能症狀減輕，但傳染力變強了，可能一波強過一波，還出現年齡層往下跑的傾向。

「疾管署統計的重症患者，95%都是沒有打過疫苗，或是疫苗接種劑量不夠。」他指出，夏天民眾外出機會多，必定將出現一波感染高峰，應盡快接種疫苗增強保護力。另外，肺炎鏈球菌也好發於夏季，接種疫苗對中重症保護力可達7成以上，能有效降低感染後如肺炎、敗血症等併發症。