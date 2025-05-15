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國健署擴大五癌篩檢！增36萬人次搶篩 乳癌陽追率逾9成

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
許多癌症初期無明顯症狀，國健署呼籲民眾定期檢查，符合資格者接受公費癌症篩檢。本報資料照片
許多癌症初期無明顯症狀，國健署呼籲民眾定期檢查，符合資格者接受公費癌症篩檢。本報資料照片

衛福部今年起，擴大推動子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌及肺癌五大癌症免費篩檢，希望民眾及早檢查，更容易發現早期癌症個案，早期治療以降低癌症死亡率。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，擴大五癌篩檢上路至今，截至4月底已提供約232萬人次服務。

林莉茹指出，232萬人次服務分別為子宮頸癌近85萬人次、大腸癌約69萬人次、乳癌近53萬人次、口腔癌約21萬人次及肺癌近4萬人次，各癌篩檢量皆較去年同期增加，合計增加約36萬人次，增加最多者為大腸癌約13萬人次、乳癌約10萬人次，子宮頸癌近6萬人次、肺癌近2萬人次、口腔癌約5萬人次。

相較去年同期五癌篩檢196萬人次，增加了36萬人次，林莉茹強調，符合資格的民眾應採取行動、定期篩檢，才能早期發現、早期治療，有效降低癌症威脅。癌症多年蟬聯台灣十大死因第一位，不僅嚴重影響健康問題，對患者及家屬的生活品質更是一大考驗。

除了五癌篩檢率上升，另資料顯示，113年癌症陽追率也有明顯成長，乳癌陽追率93.6%、子宮頸癌陽追率86.0%、肺癌陽追率88.1%、大腸癌陽追率80.5%、口腔癌陽追率77.4%。

國健署113年提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌篩檢約481.2萬人次服務，及早發現5萬712例癌前病變及1萬1010例癌症。癌前病變雖不算是惡性腫瘤，但卻是細胞從良性變為惡性的階段，在這階段及早發現與治療，可大大降低罹癌機率。

五大癌症篩檢免費服務資格

子宮頸癌篩檢：提供25歲至29歲婦女每3年1次、30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，建議25歲以上的婦女每3年至少檢查1次。另提供35歲、45歲、65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

口腔癌篩檢：針對30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查。

乳癌篩檢：提供40歲至74歲之婦女，每2年1次免費乳房X光攝影檢查。

大腸癌篩檢：建議40歲至44歲具大腸癌家族史的民眾與45歲至74歲民眾，每2年1次接受糞便潛血檢查。

肺癌篩檢：針對45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查。

子宮頸癌 癌症 肺癌

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